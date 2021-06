Battlefield 2042 Gameplay-Reveal – Das wird der nächste Pflichttermin für Fans

Das neue Battlefield 2042 wurde nun mit einem Trailer endlich offiziell vorgestellt. Nun warten viele Fans auf erstes richtiges Gameplay. Das gab es nämlich noch nicht zu sehen. Doch wann wird das enthüllt?

Darauf haben viele gespannt gewartet: Endlich ist die Katze aus dem Sack, das neue Battlefield wurde nun mit einem Trailer offiziell vorgestellt.

Das Spiel kommt dabei nicht, wie im Vorfeld spekuliert, unter dem Namen Battlefield 6, sondern als Battlefield 2042 und wird ein reiner Multiplayer-Titel. Der Ego-Shooter setzt dabei traditionell auf große Gefechte mit riesigen Maps, Militär-Fahrzeugen und nun sogar 128 Spieler in einem Match. Das Setting ist knapp 20 Jahre in der Zukunft angesiedelt und versetzt Spieler in eine Welt, die vom Konflikt zwischen den Supermächten USA und Russland geprägt ist.

Alle wichtigen Details zu Battlefield 2042 haben wir hier für euch zusammengefasst: Battlefield 2042 endlich offiziell vorgestellt – Das alles wissen wir nach dem Reveal

So kommt das neue Battlefield 2042 an: Der Trailer sorgte größtenteils für Furore unter den Fans. Das, was man bisher sehen konnte und nun über das Spiel weiß, kam sehr gut bei Fans und Interessenten an. Es gibt viel Lob, die Stimmung ist überwiegend positiv. Doch eine Sache wurmt aktuell noch zahlreiche Spieler.

Der Reveal-Trailer zu Battlefield 2042 kommt sehr gut an

Battlefield 2042 – Wann gibt es erstes Gameplay?

Darauf warten jetzt viele: Der Trailer war zwar bombastisch und actionreich und gab einen guten Überblick über das, was die Spieler ab Mitte Oktober erwartet, doch eins zeigte er nicht – nämlich richtiges Gameplay. Und genau danach gieren jetzt viele. Der Trailer hat durchaus Appetit gemacht, aber nun will man auch Gameplay sehen, heißt es vielerorts.

Wann gibt’s richtiges Gameplay zu sehen? Nach der Enthüllung am 9. Juni wird der 13. Juni zum nächsten Pflichttermin für Battlefield-Fans. Ganz am Ende des neuen Trailers verriet man nämlich, dass der Gameplay-Reveal am Sonntag, den 13.06., stattfinden wird. Eine genaue Uhrzeit gibt es aktuell leider noch nicht, aber zumindest schon mal einen guten Anhaltspunkt.

Als Battlefield-Fan wird das euer nächster Pflichttermin

Wo wird das Battlefield 2042 Gameplay gezeigt? Aktuell geht man fest davon aus, dass die Gameplay-Enthüllung im Rahmen der E3 2021 – einer der wichtigsten Videospielmessen des Jahres – stattfinden wird. Diese läuft nämlich vom 12. bis zum 15. Juni und hat an dem besagten Samstag mehrere Shows laufen. Erstes Gameplay dürfte dabei im Zuge des Xbox und Bethesda Showcase gezeigt werden. Denn dass dort mehr von Battlefield 2042 zu sehen sein wird, hat Xbox bereits auf Twitter bestätigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Falls ihr direkt dabei sein wollt: Die Pressekonferenz von Xbox und Bethesda beginnt am 13. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit und wird auch in einem Livestream übertragen. Zudem werden wir bei MeinMMO das Event für euch in einem Ticker live mitverfolgen und zusätzlich mit aktuellen News begleiten.

Die Show wird schätzungsweise 1 bis 2 Stunden laufen. Wann genau Battlefield 2042 dort an der Reihe ist, weiß man zurzeit allerdings leider nicht.

Was haltet ihr bislang von Battlefield 2042? Wie kommt der Reveal-Trailer des neusten Serien-Ablegers bei euch an? Worauf freut ihr euch am meisten, worauf seid ihr am meisten gespannt? Und was macht euch bisher am meisten Sorgen? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.