Wie viele Spieler können in einem Match starten? Battlefield 2042 unterstützt erstmals bis zu 128 Spieler in einem Match (64vs.64). Die Maps sollen entsprechend große ausfallen und alle bisherigen Battlefield-Maßstäbe übertreffen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Battlefield 2042 erscheint am 22. Oktober für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S | X und den PC. Wir zeigen euch die wichtigsten Infos und Details, die jetzt bekannt geworden sind. Wollt ihr Battlefield 2042 direkt Vorbestellen, findet ihr hier die alle Infos dazu .

Was ist Battlefield 2042 für ein Spiel? Der Ego-Shooter setzt auf große Gefechte mit riesigen Maps, Fahrzeuge und 128 Spieler in einem Match. Das neuste Battlefield spielt dabei knapp 20 Jahre in der Zukunft und versetzt Spieler in eine Welt, die vom Konflikt zwischen den Supermächten USA und Russland geprägt ist.

Insert

You are going to send email to