Der Start der E3 2021 steht kurz bevor und immer mehr Gerüchte und Leaks machen die Runde. Wir von MeinMMO fassen euch alle Infos rund um das Thema MMOs und Online-Spiele zusammen.

Worum geht es hier? Die E3 2021 läuft in diesem Jahr von Samstag, dem 12. Juni bis Dienstag, den 15. Juni. Man rechnet mit vielen Vorstellungen und Teasern zu neuen Spielen.

Wir wollen uns in diesem Artikel den wichtigsten Infos und Gerüchten rund um MMOs, Online- und Koop-Spielen widmen. So gibt es derzeit Hinweise auf ein neues Borderlands Spin-off und einem neuen Shooter von Ubisoft. Auch zwei MMORPGs sind Thema der Gerüchte.

Borderlands – Spin-off zu Tiny Tina

Was ist das Gerücht? Laut einem Leak soll mit Tiny Tina’s Wonderlands ein Spin-Off zu Borderlands erscheinen. Dort heißt es, dass das Spiel vom Stil her an die bisherigen Borderlands-Teile anknüpfen soll und man dort “Multiclass-Helden” spielen wird.

Allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass es sich bei diesem Spiel um eine Erweiterung zu Borderlands 3 handelt, ähnlich wie bei Tina’s Assault on Dragon’s Keep, aber in größerem Umfang.

Ein Spin-off zu Tiny Tina gilt als sehr wahrscheinlich.

Wie wahrscheinlich ist das? Ein neues Spiel zu Borderlands gilt als sehr wahrscheinlich. Auch der renommierte Gaming-Journalist Jason Schreier hat das bereits bestätigt. Der Name “Wonderlands” taucht auch in den Daten der Teaser-Webseite auf. Damit gilt der Titel des Spiels schon fast als bestätigt (via twitter.com).

Diablo Immortal – Endlich ein Release-Datum

Was ist das Gerücht? Am 10. Juni findet das “Summer Game Fest” von Geoff Keighley statt. Dort sind einige große Publisher und Entwickler vertreten, darunter auch Blizzard. Die haben vor allem 3 große Spiele derzeit in der Pipeline:

Diablo Immortal

Overwatch 2

Diablo 4

Allerdings gab es schon zu Overwatch 2 und Diablo 4 auf der hauseigenen Messe BlizzCon im Februar 2021 wenig neue Informationen. Diablo Immortal hingegen ist derzeit das heißeste Spiel und viele vermuten, dass endlich ein Release-Datum angekündigt wird.

Wie wahrscheinlich ist das? Diablo Immortal befindet sich seit 3 Jahren in Entwicklung und viele haben mit einem deutlich früheren Release des Mobile-Games gerechnet. Ende 2020 durften dann die ersten Spieler Hand an Diablo Immortal legen und fanden das Spiel überraschend gut. Ein Release für 2021 wurde zudem schon bestätigt.

Ein Release-Datum auf der E3 gilt als sehr wahrscheinlich.

Auch MeinMMO-Redakteur Schuhmann geht davon aus: Ich sage: Blizzard kündigt morgen den Release von Diablo Immortal an und es wird super.

Lost Ark – Das neue MMORPG aus Korea

Was ist das Gerücht? Das MMORPG Lost Ark soll 2021 von Amazon in den Westen gebracht werden. Doch bisher ist es sehr ruhig um das Spiel. Eine offizielle Ankündigung zum Release gab es bisher noch nicht, ebenso wenig Informationen zu den Inhalten des Spiels.

Lost Ark ist bereits seit einigen Jahren in Korea spielbar und hat dort etliche neue Updates bekommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von GameStar, der den Artikel ergänzt. GameStar Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum GameStar Inhalt Wie es um Lost Ark steht, warum es 2021 kommen könnte und was Amazon damit zu tun hat

Wie wahrscheinlich ist das? Amazon ist Teil vom Summer Games Fest am 10. Juni. Dort könnte es theoretisch zu einer Ankündigung kommen. Bisher gibt es keine konkreten Infos oder Leaks zu diesem Thema.

Da jedoch der Release 2021 als fester Termin gilt, muss Amazon irgendwann mit einer großen Ankündigung kommen. Und viele erwarten sie deshalb auf der E3.

Möglich ist auch, dass die E3 nur für Informationen zu New World genutzt wird. Doch das Spiel braucht die Aufmerksamkeit der Presse weniger, als es bei Lost Ark der Fall ist.

BattleCat – Ein neuer Shooter von Ubisoft

Was ist das Gerücht? Auch zum neuen Shooter BattleCat gab es bereits einen Leak. So soll es sich bei diesem Spiel um einen Shooter handeln, in dem Splinter Cell, The Division und Ghost Recon aufeinanderprallen. Die Bilder geben dabei einige Details zu mutmaßlichen Game-Modi, Fraktionen oder Fraktions-Fähigkeiten preis.

Laut des Leaks sollen erste Tests sogar schon im Januar 2021 begonnen haben.

Wie wahrscheinlich ist das? Der Leak stammt vom User Zer0Bytes_, der bereits im Jahr 2020 einen Operator aus Rainbox Six korrekt vorausgesagt hatte. Generell scheint ein Shooter, der mehrere Franchises von Ubisoft verbindet, als möglich.

Konkrete Infos wird es voraussichtlich in der kommenden Ubisoft Forward am Samstag geben.

Forza Horizon 5 – Ein neuer Teil der Rennspiel-Reihe

Was ist das Gerücht? Angeblich soll ein neues Forza Horizon während der E3 2021 angekündigt werden. Eine Info dazu kam vom Twitter-Nutzer Klobrille, der regelmäßig Infos zu Bethesda und Xbox teilt. Laut ihm Soll Forza Horizon 5 das erste Spiel sein, das im Rahmen der E3 für die Xbox Series X/S angekündigt wird (via Twitter).

Wie wahrscheinlich ist das? Dieses Spiel hat zusammen mit Lost Ark das größte Fragezeichen. Denn bisher wurden Forza-Spiele immer abwechselnd veröffentlicht. Derzeit steht eigentlich Forza Motorsport 8 auf dem Programm und Horizon 5 sollte später kommen.

Doch das Gerücht für einen Release im Jahr 2021 hält sich hartnäckig.

Halo Infinite – Neue Infos zum Shooter von Microsoft

Was ist das Gerücht? Halo Infinite sollte ursprünglich Ende 2020 als neuer Titel für die Xbox Series X/S erscheinen. Doch der Release des Shooters wurde auf Herbst 2021 verschoben. Viele vermuten, dass Microsoft nun auf der E3 neue Informationen zu dem Shooter teilt.

Wie wahrscheinlich ist das? Sehr wahrscheinlich. Halo Infinite ist ein wichtiges Spiel und wurde nicht ohne Grund um knapp ein Jahr verschoben. Im Rahmen des großen Events von Microsoft und Bethesda sind neue Infos zum Shooter quasi Pflicht, auch weil Halo Infinite klar im Teaser-Bild zum Event erkennbar ist.

Battlefield 2042 – Ein neuer Teil der Reihe

Was ist das Gerücht? Battlefield 2042 – ursprünglich als Battlefield 6 bekannt – ist kein Gerücht mehr, sondern wurde bereits mit einem Trailer angekündigt. Weitere Infos dazu soll es am 13. Juni geben. Zudem gab es in den letzten Wochen immer wieder Leaks.

Laut einem Leak heißt das Spiel Battlefield 2042 und soll in einem modernen Setting spielen. Es soll riesige Karten und ein Squad- und Helden-System geben.

Zudem soll das Spiel Crossplay bieten, wobei sich die Versionen von alten Generationen von den Next-Gen-Konsolen und dem PC unterscheiden sollen. Die ersten Tests sollen schon im Juni starten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von GameStar, der den Artikel ergänzt. GameStar Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum GameStar Inhalt Der neue Trailer zu Battlefield 2042 – Seht den 5-minütigen Reveal

Wie wahrscheinlich ist das? Battlefield 2042 ist eine sichere Sache. Spannend sie die bisherigen Leaks zum Thema. Die Gerüchte rund um das Setting und die Maps klingen plausibel, auch wenn Anfangs davon ausgegangen wurde, dass Battlefield 6 sich mehr an CoD Warzone orientieren könnte.

Welche Gerüchte gibt es noch?

Schon kein Gerücht mehr, sondern fest bestätigt sind neue Infos zu Rainbow Six: Extraction.

Warframe könnte im Rahmen der PC Gaming Show Informationen zu neuen Updates teilen. Das gilt als wahrscheinlich.

Bethesda könnte neue Infos zu The Elder Scrolls Online, Fallout 76 und DOOM teilen. All das wäre möglich, wobei der Fokus wohl auf Starfield liegen soll.

Ein weiteres Gerücht besagt, dass Bethesda ein neues MMO auf der E3 ankündigen wird. Hierzu gibt es jedoch keine konkreten Infos oder Hinweise.

Ein neues Call of Duty wird zwar 2021 kommen, aber derzeit deutet nichts darauf hin, dass es auf der E3 2021 angekündigt wird. Hier steht die Season 4 von Cold War und Warzone im Mittelpunkt.

Amazon könnte neue Infos zu New World teilen. Das gilt jedoch als eher unwahrscheinlich, weil zu dem neuen MMO schon viele Infos geteilt wurden.

Zu The Division wird es nichts auf der E3 geben, wie Ubisoft bereits bestätigt hat.

Was sagt ihr zum Lineup der MMOs und Online-Spiele der E3? Was würde euch am meisten interessieren?

Den kompletten Zeitplan zur E3 findet ihr hier: E3 2021: Alle Termine im Zeitplan – Wann laufen die Streams?