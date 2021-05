Blizzard spricht über Release von Diablo Immortal – Soll noch 2021 erscheinen

Wie seht ihr Diablo Immortal? Freut ihr auch das Mobile-Spiel oder ignoriert ihr es? Verratet es uns gerne in der eingebetteten Umfrage und in den Kommentaren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sagt Blizzard? In dem Call wurde gesagt, dass sich Diablo Immortal im Zeitplan für einen globalen Release später im Jahr 2021 befindet. Ein konkretes Datum gibt es also nicht, aber immerhin den Hinweis, dass es dieses Jahr noch kommen soll.

Insert

You are going to send email to