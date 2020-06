Ein Dataminer hat ein Video gezeigt, in dem neue Operators für den Taktik-Shooter Rainbow Six Siege zu sehen sind. Die Operator, wie auch weitere gezeigte Inhalte, sollen noch 2020 erscheinen, in den Seasons 3 und 4 von Jahr 5.

Was sind das für Operator? In dem Video sind zwei neue Operators vorgestellt worden: Der Angreifer Scout und die Verteidigerin Aruni. Beide geistern schon seit einer Weile als Vermutungen durch die Community. Nun bekräftigt der neue Leak die Annahmen der Spieler.

Besonders Scout ist schon seit einer Weile ein Thema. Der Operator stammt offenbar aus der gleichen Einheit wie der Agent Sam Fisher (Splinter Cell). Zwischen den beiden „Tom Clancy“-Franchises soll es offenbar eine Cross-Promo geben (via GameStar).

Woher kommen die Infos? Der reddit-Nutzer Zer0Bytes_ hat den Clip mit den beiden neuen Operators im subreddit von Rainbow Six gepostet. Dort hat das Video mittlerweile über 7.900 Upvotes erhalten.

Wie es aussieht, sind das Bilder aus der Entwicklungs-Phase mit vielen Platzhaltern. Sie sehen zwar authentisch aus, es handelt sich aber nach wie vor um nicht-offizielle Informationen. Es ist möglich, dass Ubisoft die gezeigten Inhalte verändert oder sogar ganz streicht.

Zer0Bytes_ hat allerdings bereits zuvor häufig richtig gelegen mit seinen Voraussagen und Funden. Zuletzt hat er das „Grand Larceny“-Event im Mai samt Start- und End-Datum richtig vorhergesagt.

Die Fähigkeiten und Gadgets von Scout und Aruni

Das kann Scout: Scout fällt unter den Angreifern in die Kategorie der Aufklärer. Sein besonderes Gadget sind Kameras, die sich in Wände bohren und mit denen er Gegner ausspionieren kann. Er feuert sie mit einem Gerät auf Distanz ab.

Scout kann auf diese Weise selbst schwer einsehbare Gebiete auskundschaften und vor einem Angriff vor Gefahren warnen. Seine Ausrüstung soll wie folgt aussehen:

Primärwaffen: SC3000K (Sturmgewehr) / MP7 (Maschinenpistole)

Sekundärwaffe: 5.7 USG (Pistole)

Ausrüstung: Frag-Granate / Claymore

Kommt mit Scout ein Crossover mit Splinter Cell? Die Fähigkeiten und der Hintergrund von Scout deuten daraufhin.

Das kann Aruni: Die thailändische Verteidigerin Aruni bekommt gleich zwei besondere Fähigkeiten. Ihre erste, das Gadget, erzeugt ein Laser-Netz an einer Tür. Das sichert den Durchgang mit roten Strahlen.

Passieren Verbündete die Tür, verschwindet das Netz. Gegner erhalten 40 Schadenspunkte laut Zer0Byte_. Nach zweimaligem Auslösen verschwindet das Netz.

Ihre zweite Fähigkeit ist ein verstärkter Nahkampf-Angriff. Durch einen prosthetischen Arm (und vermutlich durch eine Ausbildung im Thai-Boxen) kann Aruni große Löcher in Wände schlagen, die vergleichbar groß sind wie die von Schrotflinten. So soll die Ausrüstung aussehen:

Primärwaffe: P10 Roni (Maschinenpistole) / Mk 14 EBR (Marksman Rifle)

Sekundärwaffe: PRB92 (Pistole)

Ausrüstung: Stacheldraht / Kugelsichere Kamera

Map-Reworks noch für 2020 – plus neues Gadget?

Was ist das für ein Gadget? In dem Video zeigt Zer0Byte_ ebenfalls eine neue Ausrüstung, die anscheinend für mehrere Operator verfügbar werden soll: den „Secondary Hard Breacher“.

Dabei handelt es sich um einen Rahmen mit einem Sprengstoff-Ring, der ein Loch in Oberflächen schneiden kann, offenbar sogar in verstärkte Wände. Mit dem Gadget hätten mehr Operator die Möglichkeit, verstärkte Wände teilweise zu negieren.

Ubisoft hat erst kürzlich einen Operator gebufft, den kaum jemand spielen kann, weswegen es sinnvoll erscheint, das Gadget einigen nützlicheren Operators in die Hand zu drücken.

IQ vom GSG 9 ist einer der ältesten Operators – und eine mögliche Kanditatin für das neue Gadget?

Ein neues Angreifer-Gadget wäre plausibel, da in Season 2 in Jahr 5 bereits der Annäherungs-Alarm für Verteidiger neu dazugekomen ist. Dedizierte „Hard Breacher“ wie Thermite oder der mit Season 2 eingeführte Ace wären damit in einigen Situationen nicht mehr unerlässlich.

Diese Karten ändern sich: Bei den beiden Map-Reworks handelt es sich um das verschneite Chalet und Skyscraper. Beide sind bereits in der offiziellen Roadmap von Ubisoft zu Jahr 5 angekündigt worden.

Es gibt bereits zwei Clips zu den Reworks (via GameStar). Dort ist zu sehen, wie auf Chalet etwa die Treppenstufen keine leeren Zwischenräume mehr aufweisen, durch die hindurch geschossen werden könnte.

Auf Skyscraper werden anscheinend etliche Fenster entfernt und die Räume etwas übersichtlicher angeordnet, um besser durch die Karte navigieren zu können.

Wann kommen die neuen Inhalte? Bisher gibt es noch kein konkretes Datum für das Erscheinen der neuen Seasons. Season 2 ist gerade erst gestartet, am 16. Juni. Die Seasons dauern in der Regel etwa drei Monate. Season drei könnte damit etwa Mitte September, Season vier Mitte Dezember erscheinen.

Besonders auf Season drei dürften sich die Spieler freuen. Es gibt Gerüchte, dass einer der ältesten und schwächsten Operator dort ein Rework bekommen soll: Tachanka. Allerdings wehrt sich eine kleine Gruppe an Spielern dagegen, dass der „Lord“ verändert wird.