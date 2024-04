Shooter-Legende shroud erklärt auf Twitch, warum ihr keinen Spaß an Rainbow Six: Siege habt

Wieso ist Rainbow Six so schwierig zu lernen? Es gibt aktuell 25 verschiedene Maps, die allesamt unterschiedlich aufgebaut sind und teilweise komplizierte Layouts besitzen. Dazu muss man lernen, welche Wände und Böden zerstörbar sind, wo die Spawns liegen und welche Fenster oder Türen die Verteidiger gerne für Gegenangriffe nutzen.

Heute startet das Rengoku-Event in Rainbow Six Siege – Seht hier den Gameplay-Trailer mit der neuen Map

R6 [Anm,. d. Red.: Rainbow Six: Siege] zu lernen ist verdammt scheiße! Aber wenn man es lernen kann, fühlt es sich wirklich gut an. Um es deutlicher zu sagen: Wenn du R6 lernst, verlierst du nur! […] Du wirst einfach immer wieder sterben und das ist zum Kotzen! Aber wenn man das durchsteht, ist es gut.

Was sagt shroud zu Rainbow Six Siege? Während shroud live auf Twitch gestreamt hat, schrieb ein Zuschauer im Chat, der Streamer Summ1t überlege mal wieder Rainbow Six: Siege zu spielen, habe aber keine Lust die neuen Maps zu lernen. Daraufhin erklärte shroud, was das größte Problem von Ubisofts Taktikshooter sei.

Der Twitch-Streamer shroud ist ein Experte für Shooter. Im Stream erklärte er nun, was das größte Problem von Rainbow Six: Siege sei.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to