Der beste neue Streamer auf Twitch wagt es, DrDisrespect (41) „alt“ zu nennen

Das steckt dahinter: DrDisrespect muss sich hier dasselbe anhören, wie in Deutschland MontanaBlack, der sich mit 35 immer wieder als „Rentner“ in Hugo-Compilations verspotten lassen muss.

„Achte auf dein Mundwerk, wenn du über den Two-Time sprichst! Ich bin erst so um die 26 und immer noch in meiner Prime!“

Das sei total krass, in seinen „40ern“ noch zu spielen, sagte sein Freund. Das sei so weit weg. Aber in dem Alter müsse man einfach nur chillen können. Es gebe nicht viele 40 Jahre alte Streamer, die noch dabei sein. Aber DrDisrespect bringe es noch immer.

Was hat er über DrDisrespect gesagt? Jynxzi hat in einem Podcast mit einem Freund, Tanner „CaseOh“, über DrDisrespect gesprochen und ihn als „ältesten großen Streamer bezeichnet:“

