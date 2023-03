Shooter-Gott shroud macht ein eigenes Spiel, schürt hohe Erwartungen – „Ich will das beste Spiel aller Zeiten erschaffen“

Die Twitch-Streamer shroud und Sacriel haben ein eigenes Spiel angekündigt, das sie zusammen mit dem Studio Splash Damage entwickeln.

Um wen geht es?

Michael „shroud“ Grzesiek ist ein bekannter Streamer und ehemaliger CS:GO-Profi.

shroud ist vor allem für sein begnadetes Aim in Shootern bekannt und zeigt das regelmäßig in seinen Streams. Für viele Shooter-Fans gilt er deshalb als Shooter-Gott.

Auf Twitch hat shroud 10,5 Millionen Follower und unterhielt in den vergangenen 6 Monaten durchschnittlich 15.000 Zuschauer

2022 feierte shroud sein Comeback im E-Sport und wurde Valorant-Profi für das Team der Sentinels

Was wird das für ein Spiel? Am 16. März 2023 kündigte shroud an, dass er zusammen mit dem Streamer „Sacriel“ einen Survival-Shooter entwickelt, der eine Open-World haben soll.

In einem Video, das shroud im Zuge der Ankündigung auf Twitter postete, schürte der Streamer hohe Erwartungen: „Ich will das beste Spiel aller Zeiten erschaffen.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Twitch-Streamer shroud und Sacriel kündigen ihr eigenes Spiel in Zusammenarbeit bei Splash Damage an

Welches Studio macht Shrouds Spiel? Die beiden Streamer werden ihr Spiel mit dem Studio „Splash Damage“ entwickeln.

Splash Damage hat bereits Erfahrung in der Entwicklung von Shootern und arbeitete an Spielen wie GEARS 5 und der Halo Master Chief Collection (via splashdamage.com).

2023 will das Studio zudem das Koop-Spiel „Transformers: Reactivate“ veröffentlichen. Hier seht ihr einen Trailer:

Welche Beiteilung hat shroud an der Entwicklung des Spiels? In dem Video auf Twitter gibt shroud zudem einen Einblick, was er zu dem Spiel beisteuert. Dabei ginge es vor allem um das Gunplay. Als Beispiele nennt er die Art und Weise wie sich die Waffe verhält und wie der Rückstoß ist.

Abschließend betont shroud, worauf es in dem Spiel ankommen wird und sagt: „Das Gunplay ist sehr wichtig“.

Shround und Sacriel sind nicht die ersten Streamer, die ihr eigenes Spiel ankündigen. Auch Dr. Disrespect arbeitet an seinem eigenen Titel, einem Shooter namens „Deadrop“, und hat dafür sogar sein eigenes Entwicklerstudio „Midnight Society“ gegründet.

Deadrop soll eine Mischung aus Battle Royal und Extraction-Shooter werden:

DrDisrespect zeigt 1. Gameplay seines AAA-Shooters – Verspricht „Neues Zeitalter des kompetitiven Multiplayers“