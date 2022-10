Rainbow Six: Siege bringt einen beliebten Event-Modus zurück – „Kein Event kommt an dieses heran“

Falls ihr wissen wollt, was Rainbow Six: Siege auszeichnet, hat MeinMMO-Autor Dariusz Müller für euch zusammengefasst, warum der Shooter seiner Meinung nach auch 2022 noch zu den besten gehört.

Was sagt ihr zu der erneuten Rückkehr von Doktor’s Curse? Freut ihr euch auf den Modus? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Was sagen die Spieler? Doktor’s Curse galt bereits 2019 als beliebter Modus. Das zeigt sich auch in den Kommentaren auf YouTube und Twitter. Viele Fans des Shooters freuen sich auf die Rückkehr des Halloween-Modus.

Wann ist der Modus wieder spielbar? Doktors‘ Curse ist bei der Rückkehr des Modus vom 13. Oktober 2022 bis zum 02. November in Rainbow Six: Siege spielbar.

Gespielt wurde Doktor’s Curse auf der Map „Freizeitpark“, die in der Zwischenzeit drastisch überarbeitet wurde. In dem neuen Trailer des Events ist die alte Halloween-Version der Karte zu sehen, die auch 2019 schon bespielt wurde.

Was ist das für ein Modus? In dem Modus schlüpfen die Spieler nicht wie gewohnt in die Rollen von Angreifern oder Verteidigern, sondern von Jägern und Gejagten.

Heute startet das Rengoku-Event in Rainbow Six Siege – Seht hier den Gameplay-Trailer mit der neuen Map

