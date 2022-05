Einer der besten Shooter bekommt endlich ein Feature, das Fans seit 7 Jahren fordern

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Heute startet das Rengoku-Event in Rainbow Six Siege – Seht hier den Gameplay-Trailer mit der neuen Map

Wenn der Rhythmus einer dreiwöchigen Testphase bestehen bleiben sollte und kurz nach Beendigung der Testphase der offizielle Season-Release im vollwertigen Spiel erfolgt, wird Operation Vector Glare in der Woche von Montag, dem 13. Juni 2022 erscheinen. Besonders realistisch erscheint dabei ein Release am typischen Update-Dienstag, dem 14. Mai 2022.

Die Testserver von Rainbow Six: Siege werden am 24. Mai 2022 mit den Inhalten der neuen Season starten. Die Testphase dauert voraussichtlich drei Wochen. Dies war bereits bei ersten Season des Jahres Operation Demon Veil der Fall.

Generell ist der Schießplatz jedoch für jeden Spieler interessant, der den Rückstoß einer Waffe oder die verschiedenen Aufsätze testen oder trainieren möchte. Besonders in der Folge eines Patches könnte der Schießstand für jeden Spieler von Rainbow Six: Siege interessant sein, um beispielsweise eine Rückstoß-Änderung oder ähnliches besser nachvollziehen zu können.

Was wird auf der Shooting-Range möglich sein? Wie Ubisoft in der offiziellen Vorstellung der bevorstehenden Season bekannt gab, werdet ihr alle verfügbaren Operatoren auf dem Schießstand testen können. Dabei ist es völlig unabhängig, ob ihr den gewählten Operator besitzt oder nicht.

Die Entfernung zum Ziel stellt ihr ähnlich wie in Valorant mittels eines Schusses ein. Direkt neben dem Bereich, auf dem sich das Ziel befindet, hängt eine Tafel. Auf dieser Tafel stehen die jeweiligen Distanzen mit einem Kästchen daneben. Schießt ihr in eines dieser Kästchen, wird die gewählte Entfernung eingestellt.

Das jeweilige Ziel kann auf vier unterschiedlichen Distanzen platziert werden. Die maximale Entfernung beträgt 30 Meter, die minimale Entfernung liegt bei 5 Meter. Außerdem sind 10 Meter sowie 20 Meter als Entfernung zum Ziel auswählbar. Wie Ubisoft vor einiger Zeit bekannt gab, liegt die durchschnittliche Distanz bei Gefechten in Rainbow Six: Siege bei 9 Metern.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Um welches Feature geht es? Jahrelang forderten „Rainbow Six: Siege“-Spieler einen Ort oder einen Modus, an dem sie Spielmechaniken testen können. Bislang wurde der Wunsch der Spieler nicht erfüllt: Stattdessen mussten Spieler beispielsweise für einen einfachen Waffentest eine Traininggrounds Mission (ehemals Terroristenjagd) spielen oder ein benutzerdefiniertes Match erstellen.

Insert

You are going to send email to