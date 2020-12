Halo Infinite sollte Release-Titel für Xbox Series X werden – Kommt erst spät 2021

Wir machen dieses Spiel nicht für uns. Wir machen es für euch. In meiner ersten Arbeitswoche habe ich die gesamte Infinite-Kampagne gespielt. Zweimal. Mit einem Wort, ich war – auf die beste Art und Weise – verblüfft über das, was das Team geschaffen hat.

Was sagt der Creative Director noch? In seinem Beitrag an die Community verspricht Staten, dass nun regelmäßigere Updates zum Spiel folgen sollen.

Warum verzögert sich das Spiel so lange? Schon im August teilten die Entwickler mit, das mehrere Faktoren an der Verschiebung des Spiels schuld sind , darunter auch COVID-19 und die veränderte Situation bei der Entwicklung.

