Halo Infinite verschiebt Release auf 2021 – Das sagen die Entwickler

Eigentlich sollte der Shooter Halo Infinite (PC, Xbox One, Xbox Series X) bereits Ende 2020 erscheinen, zusammen mit dem Release der neuen Konsolen-Generation. Nun gaben die Entwickler jedoch bekannt, dass sich die Veröffentlichung verschieben wird.

Warum wird Halo Infinite verschoben? Wie die Entwickler von 343 Industries über Twitter mitteilten, verschiebt sich der Release aufgrund mehrerer Faktoren, darunter auch der Ausbruch von COVID-19 und die damit veränderte Situation bei der Entwicklung.

Laut dem Statement soll es nicht gut für das Spiel sein, wenn es bereits in dieser Weihnachts-Saison erscheinen würde. Die zusätzliche Zeit soll dafür genutzt werden, um das Spiel zu vollenden und das ambitionierteste Halo-Spiel überhaupt zu kreieren.

Wann erscheint Halo Infinite jetzt? Ein genaues Datum für den Release wurde nicht genannt. Es hieß lediglich, dass das Spiel erst 2021 erscheinen soll.

Bisher gab es wenig Gameplay zu sehen

Kommt die Verschiebung überraschend? Zwar gab es bisher keine direkten Hinweise darauf, dass Halo Infinite verschoben wird, doch zumindest das wenige Gameplay, dass es bisher zu sehen gab, war ein Indiz dafür.

Erst im Juli wurden erstes Szenen vom Singleplayer gezeigt. Zum Multiplayer hingegen ist auch jetzt kaum was bekannt. Anfang August teilten die Entwickler lediglich mit, dass dieser kostenlos spielbar sein wird, ähnlich wie Call of Duty es mit dem Battle Royale Warzone umgesetzt hat. Bedingt durch den Coronavirus hieß es bereits hier, dass es vor dem Release voraussichtlich keine Beta-Tests für den Multiplayer geben würde.

Dabei ist Halo Infite nicht der erste Titel, der sich in diesem Jahr verzögert. Zuvor hat es auch schon The Last of Us Part 2, Cyberpunk 2077 und New World getroffen.