EA leakt Battlefield 2042 im Origin-Store – Zeigt Release-Datum und viele Bilder

Der nächste Teil der Battlefield-Reihe, Battlefield V, wird am 20. November 2018 erscheinen und den Zweiten Weltkrieg zum Thema haben. Während es in anderen Tei...

Die ersten scharfen, offiziellen Bilder zu Battlefield 2042 bringen die Spieler in Hype-Stimmung. Und obwohl viele auch sagen, dass sie erstmal ganz ruhig bleiben wollen, sind die meisten gespannt auf das Reveal-Event um 16 Uhr ( v ia YouTube ) und der Trailer-Premiere um 17 Uhr ( via YouTube ).

Was gibt es sonst noch zu wissen? Der Leak lässt darauf schließen, dass Battlefield 2042 einen verstärkten Service-Ansatz fährt. So soll es einen Battle Pass geben und insgesamt 4 Battle Pässe im Laufe des ersten Jahres. Mit jeder Season kommt ein neuer Spezialist und ein neuer Battle Pass.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Wichtigste in Kürze: Battlefield 2042 ist der neuste Titel der großen Shooter-Reihe und verabschiedet sich vorerst vom Weltkriegs-Setting. Es geht ein paar Jahre in die Zukunft, aber nicht so weit, dass die Technik völlig abgehoben von unserer Technologie ist.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to