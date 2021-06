Battlefield 2042 wird auf PS4 und Xbox One ein anderes Spiel – Das sind die Unterschiede zur Next-Gen

Wann erscheint Battlefield 2042? Der Shooter soll am 22. Oktober veröffentlicht werden. Wer die Ultimate-Edition kauft, kann schon eine Woche früher starten – am 15. Oktober. Seid ihr beim Abo-Service „EA Play“ angemeldet, habt ihr Zugriff auf eine 10-Stunden-Testphase ab dem 15.10.

Was bedeutet “Levolution”? Damit ist ein Feature aus Battlefield 2042 gemeint, dass Veteranen schon aus Battlefield 4 kennen dürften. Die Karten werden durch externe Ereignisse wie Tornados oder Sandstürme während des Matches verändert. In Battlefield 2042 soll das aber deutlich organischer ablaufen und sich weniger gescriptet anfühlen.

Wird die Last-Gen-Version dadurch schlechter? Die Hälfte der Spieler pro Partie und deutlich kleinere Maps – das klingt erstmal nicht so dolle. Wie sich das Ganze auf das finale Spiel auswirken wird, bleibt abzuwarten. DICE verspricht, dass andere Features wie die “Levolution” auch hier an Bord sind.

Deshalb werden sich auch bis zu 128 Spieler auf der Map tummeln. Die Xbox One und PS4 müssen sich allerdings mit maximal bis zu 64 Spielern begnügen. Insgesamt werden in der Last-Gen also nur die Hälfte der Spieler auf den Maps von Battlefield 2042 unterwegs sein.

Darum ist das so spannend: Zahlreiche Spieler sind wegen der Ankündigung für PS4 und Xbox One besorgt. Sie befürchten, dass das neue Battlefield technisch von den älteren Kisten zurückgehalten werden und die Möglichkeiten der PS5 und Xbox Series X|S nicht voll ausnutzen könnte.

Insert

You are going to send email to