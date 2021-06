Der treffsichere Leaker „Tom Henderson“ gilt als gut informiert. In einem neuen Tweet ging er nun auf die Waffen-Anpassungen bei Battlefield 6 ein. So wie es aussieht, schaut sich der neuste Teil der BF-Reihe beim großen Konkurrenten Call of Duty: Warzone ein starkes Waffen-Feature ab: einen umfangreichen Waffen-Schmied mit mehreren Aufsätzen pro Waffe.

Was ist da los? Battlefield 6 steht kurz vor der weltweiten Vorstellung am 09. Juni. Aktuell ist noch ziemlich wenig über den neusten Teil der Shooter-Reihe bekannt – nicht einmal der Name steht vollends fest. Hochkonjunktur für Leaker, die mit kleinen Informationes-Happen die Fantasie der Spieler anregen.

Der neuste Leak stammt aus der Feder von „Tom Henderson“ – früher als „LongSensation“ bekannt. Henderson gilt als gut informiert und hat beispielsweise den Release eines Free2Play-„Battle Royale“ für Call of Duty: Modern Warfare korrekt vorhergesagt. CoD: Warzone kam einige Monate später.

Worum gehts in dem Leak? Die neuste Weisheit von Henderson zum nächsten Battlefield-Titel dreht sich die Anpassungs-Möglichkeiten bei den Waffen. Auf Twitter schrieb er:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Tweet-Übersetzung: „Das Letzte, was ich gehört habe, waren 6 – 8 verschiedene, änderbare Aufsätze pro Waffe. Ähnlich wie es CoD in den letzten Jahren gemacht hat.“

Auf die Nachfrage, ob es sich dabei um echte Aufsätze handelt oder womöglich die Hälfte davon allein die Visiere betreffen, antwortet Henderson ebenfalls:

No.

1 sights

1 barrel

1 front grip

1 foregrip

1 stock

1 mag

Etc. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 2, 2021

Der Leaker meint, dass es sich tatsächlich um Aufsätze für die verschiedenen Waffen-Teile handelt – Visier, Lauf, Griffe, Schaft, Magazin und womöglich noch mehr.

Wie könnte das in Battlefield funktionieren? Der ersten Aussage von Henderson zu urteilen, orientiert sich Battlefield dabei an Call of Duty. In CoD gibt es den Waffen-Schmied in seiner aktuellen Form seit Modern Warfare aus 2019.

Die Basis-Waffen sind mit diesem System oft schwer zu spielen und werden durch die Aufsätze verbessert und an euren Spielstil angepasst. Über ein Level-System schaltet ihr euch die neuen Aufsätze frei. Spielt ihr die Waffe, steigt ihr im Level und auf dem Maximal-Level habt ihr dann die volle Auswahl.

Die Erfahrungen aus CoD haben gezeigt, dass viele Waffen davon profitieren. Ihr könnt sie auf unterschiedliche Arten anpassen und spielen. Jedoch ist das Balancing kompliziert. In CoD: Warzone gelten zum Beispiel bestimmte Aufsätze als gesetzt, weil die Boni sehr stark sind. Seid ihr ein Spieler, der alles aus seinen Waffen herausholen möchte, müsst ihr Aufmerksam bleiben und bei Balance-Patches nicht nur die Waffen, sondern auch die Aufsätze im Blick haben.

Warum ist es das beste Waffen-Feature in Warzone? Die Waffen werden dadurch vielseitiger und eine Waffe kann mehrere Aufgaben übernehmen, mit unterschiedlichen Aufsätzen. Das lädt zum Rumprobieren ein und steigert die Motivation, eine Waffe auf das Maximal-Level zu bringen. Jedoch muss das Balancing stimmen – das macht auch in Warzone manchmal Probleme.

Was denkt ihr über einen Waffen-Schmied in Battlefield, der wie in Call of Duty funktioniert? Die älteren Battlefiled-Teile hatten ja auch schon Möglichkeiten der Waffen-Anpassungen, wenn auch nicht so umfangreich. Denkt ihr, dass ein tieferes Aufsatz-System Battlefield guttun würde? Oder sollten die Entwickler vielleicht auf ein System aus früheren Teilen der Reihe zurückgreifen? Diskutiert mit uns in den Kommentaren auf MeinMMO.