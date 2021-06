Wir wissen jetzt, wann das neue Battlefield gezeigt wird

Der offizielle Reveal-Termin für den kommenden Battlefield-Teil wurde veröffentlicht. Noch im Juni gibt es neue Infos zum kommenden Shooter.

Wann wird das neue Battlefield gezeigt? Wie offiziell auf dem Battlefield-Twitteraccount bekannt gegeben wurde, wird der neue Battlefield-Teil am 09. Juni der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Reveal wird um 16:00 Uhr erfolgen – wer also neue Infos zu dem Spiel direkt mitbekommen möchte, sollte sich den Termin im Kalender eintragen.

Jegliche Spielinhalte fehlen in dem Teaser allerdings noch. Alles, was präsentiert wird, ist der Schriftzug “Battlefield” – eine Nummerierung wie “Battlefield 6”, oder eine Art Untertitel, sind übrigens nicht vorhanden.

Was ist zum neuen Battlefield bereits bekannt?

Diese Infos gibt es bereits: Neben dem neuen Reveal-Termin am 09. Juni sind bisher nur wenig Informationen zum kommenden Battlefield-Ableger bekannt. Als Zeitraum für die Veröffentlichung des Spiels wurde der Zeitraum zwischen Oktober und Dezember 2021 bekanntgegeben – Ende 2021 sollte Battlefield also spielbar sein. In der Vergangenheit erschienen Battlefield-Ableger in der Regel zwischen Oktober und November.

Auf welchen Plattformen läuft Battlefield? Nach aktuellen Stand erscheint der Shooter erscheint auf PC, Xbox Series X | S sowie PlayStation 5. Außerdem soll er auch auf den LastGen-Konsolen Xbox One und PS4 erscheinen. Laut Informationen aus einem Finanzbericht, in dem auch der Releasezeitraum bekannt gegeben wurde, soll sich der neue Ableger aber an der Leistungsfähigkeit der neuen Konsolengeneration orientieren.

Offen blieb bisher allerdings, wie das Setting und die Inhalte des Spiels aussehen werden. Ein Insider hatte Anfang des Jahres behauptet, das Spiel werde sich an Battlefield 3 orientieren und eher eine moderne Ausrichtung mitbringen.

Anzunehmen ist, dass der Reveal am 09. Juni bereits viele der offenen Fragen zum neuen “Battlefield” klärt. Das ist der Mittwoch in der kommenden Woche – somit ist die Enthüllung des Spiels nur noch etwas mehr als eine Woche entfernt. Eine genaue Übersicht zum neuen Ableger findet ihr hier: Battlefield – Alle bekannten Infos zum Multiplayer-Shooter.