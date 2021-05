Battlefield 6 nennt Release-Zeitraum 2021 – Kommt auch für alte Konsolen

Der nächste Teil der Battlefield-Reihe, Battlefield V, wird am 20. November 2018 erscheinen und den Zweiten Weltkrieg zum Thema haben. Während es in anderen Tei...

Die Gerüchte um eine Annäherung an das Geschäfts-Modell von Call of Duty werden damit wohl nicht abreißen. CoD veröffentlicht seit 2005 jährlich einen Bezahl-Titel und ist damit schon lange erfolgreich. Besonders seit Modern Warfare von 2019 und dem Release des Battle Royale Warzone ein paar Monate später kennen die Spielerzahlen von Call of Duty nur eine Richtung – nach oben. Deswegen wird wohl auch Battlefield 6 etwas mehr wie CoD: Warzone sein .

Der CEO wurde darauf angesprochen und entgegnete den Kritikern, dass sich Battlefield 6 an der Leistungsfähigkeit der neuen Konsolen orientiert. Die Anzahl der Spieler, der Umfang der Zerstörung während der Matches oder auch die Leistung von künstlicher Intelligenz im Spiel – alles soll sich an der Power der neuen Konsolen orientieren.

Was gibts zu den alten Konsolen zu wissen? Battlefield 6 möchte die Power der neuen Konsolen-Generation (PS5 und Xbox Series X)nutzen und dabei aber auf den alten Geräten PS4 und Xbox One spielbar bleiben. Auch diese Infos war Teil der Spekulationen im Vorfeld und nun bestätigte EA es offiziell.

Was gibt zum Release zu wissen? EA bestätigte den Release-Zeitraum und will Battlefield 6 im dritten Finanz-Quartal bringen. Das ist der Zeitraum von Oktober bis Dezember 2021. Schon vor der aktuellen Ansage galt dieser Zeitraum als sehr wahrscheinlich. Nun bekräftigte EA das Release-Fenster und macht Hoffnung, dass Battlefield 6 noch 2021 erscheint.

