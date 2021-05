Offizieller Tweet verrät: Enthüllung von Battlefield 6 erfolgt im Juni

Der nächste Teil der Battlefield-Reihe, Battlefield V, wird am 20. November 2018 erscheinen und den Zweiten Weltkrieg zum Thema haben. Während es in anderen Tei...

Seid ihr schon heiß auf handfeste Infos zu Battlefield 6? Was sind eure größten Hoffnungen und Wünsche für den neuen Ableger? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.

All zu lange müsst ihr also nicht mehr auf die offizielle Vorstellung warten, der Reveal steht also tatsächlich kurz bevor. Aber es ist dann doch etwas länger, als die Leaks, die schon vom Mai sprachen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to