Insider behaupten: Battlefield 6 wird schon bald offiziell vorgestellt

Battlefield 6 soll noch 2021 erscheinen. Genaueres ist bisher aber kaum bekannt. Nun behaupten zwei bekannte Insider, wann der Multiplayer-Shooter offiziell vorgestellt werden soll. MeinMMO fasst die Infos für euch zusammen.

Um welche Insider geht es? Wer die News-Lage um Battlefield 6 verfolgt, dem dürften die Namen Jeff Grubb und Tom Henderson vertraut sein. Beide gelten als Branchen-Insider und haben bereits mehrfach korrekte Angaben zu Battlefield 6 gemacht. Nun haben sich beide dazu geäußert, wann der nächste große Ableger nach Battlefield 5 endlich offiziell vorgestellt werden soll.

In diesem Zeitraum soll es so weit sein: In einem Live-Stream auf YouTube hat Jeff Grubb auf die Frage eines Fans geantwortet, dass die Vorstellung von Battlefield 6 im Mai stattfinden soll. Dabei gibt er an, dass noch nichts final sei. Doch seine Aussage wird von Tom Henderson auf Twitter gestützt, der sogar noch konkreter wird. Er glaubt, Battlefield 6 werde am 7. Mai vorgestellt:

Vorstellung noch vor E3-Zeitraum

Warum soll es der Mai werden? Henderson gibt leider außer seinem Tweet keine weiteren Infos preis. Auch Grubb nennt keine gezielten Namen oder Infos für seine Quellen, was für Branchen-Insider aber so üblich ist.

Eine Einschätzung liefert er immerhin dennoch. So ist es wahrscheinlich, dass das nächste Battlefield noch vor dem E3-Zeitraum vorgestellt werden soll. Da die Messe normalerweise im Juni beginnt, bleiben also nur noch April und Mai.

Die E3 war bis zur Corona-Krise die größte Spielemesse der Welt. 2020 fiel diese aber ins Wasser. Als Ersatz gab es digitale Veranstaltungen. Viele Publisher wie Electronic Arts haben kurzerhand eigene Events gestartet, die sich auf das eigene Line-Up konzentrierten. Auch 2021 wird die E3 ein ausschließlich digitales Event.

Das würde auch zu den offiziellen Aussagen von EA passen, dass das nächste Battlefield noch im Frühjahr 2021 vorgestellt werden soll.

Wann soll das nächste Battlefield erscheinen? Laut Publisher Electronic Arts liege man im Zeitplan und will Battlefield 6 zum Weihnachtsgeschäft 2021 veröffentlichen. Neuerdings werden die Entwickler von DICE durch das Studio Criterion Games unterstützt, das durch die Rennspiel-Reihe Burnout, einige Need-For-Speed-Ableger und die Beteiligung an Star Wars: Battlefront 2 bekannt ist. Ein genaues Datum gibt es noch nicht.

Die Gerüchte zu Battlefield 6

Was weiß man sonst noch? Aus einem anderen Insider-Bericht von Tom Henderson, der im Januar veröffentlicht wurde, geht hervor, dass das Setting wohl an Battlefield 3 orientieren soll. Sollten sich die Infos bestätigen, wird es also ein moderner Militär-Shooter.

EA gibt zudem im Quartalsbericht vom 2. Februar 2021 an, dass die Maps deutlich größer ausfallen sollen, als in früheren Ablegern. Zudem gibt es Gerüchte über mehr Zerstörungsphysik und höhere Spielerzahlen.

In unserer Übersicht haben wir alle Infos für euch zusammengefasst: Alle bekannten Infos zum Battlefield 6 – Release, Vorstellung, Setting