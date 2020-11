Der nächste Teil der Battlefield-Reihe, Battlefield V, wird am 20. November 2018 erscheinen und den Zweiten Weltkrieg zum Thema haben. Während es in anderen Tei...

Wann wissen wir mehr? Laut EA werde man im Frühling 2021 weitere konkrete Infos zum neuen Battlefield herausrücken. Dann sollte auch klar sein, wie das Spiel heißt. Kurioserweise war in dem Call an die Investoren keine Rede von weiteren Star-Wars-Games, dem neuen Dragon Age oder dem angedachten Relaunch des Sorgenkinds Anthem .

Gerade das Moderne Setting setzt das neue Battlefield 2021 in direkte Konkurrenz zum neuen Call of Duty , das wohl ebenfalls solch ein Thema haben und ein weiterer Teil der Modern-Warfare-Serie sein soll.

Was gibt es noch an Infos zum Spiel? Der bekannte Leaker Tom Henderson hat derweil schon vor einiger Zeit Infos zum Spiel durchsickern lassen. Die sind freilich ohne Gewähr, könnten aber durchaus aus den oben erwähnten internen Tests stammen:

Wo wurde das neue Spiel angekündigt? Jüngst fand eine Investoren-Konferenz bei EA statt. Dort wurden die Pläne der Firma für das Jahr 2021 den Investoren kundgegeben und die dürften nicht enttäuscht gewesen sein. Denn EA hat 6 neue Launches für das Geschäftsjahr 2022 angekündigt – das geht über Oktober 2021 und Oktober 2022. Hier sollen unter anderem das neue Battlefield und ein neues Need for Speed kommen. Außerdem wollen die Live-Service-Titel wie Apex Legends oder Die Sims 4 weiter mit Updates versorgt werden.

