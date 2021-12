Ohrfeige für EA: Battlefield 5 hat auf Steam gerade mehr Spieler als das neue Battlefield 2042

Zu Weihnachten gibt es ein seltsames Geschenk für EA. Deren neues Battlefield, Battlefield 2042, läuft wenige Wochen nach Release derart mäßig, dass Battlefield V zu Weihnachten 2021 mehr Spieler auf Steam hat – und das ist ein Spiel aus 2018.

Das ist die Nachricht: Auf reddit wurde an Heiligabend eine seltsame Anomalie diskutiert, dass 3 Jahre alte Battlefield V schaffte es zur Spitzenzeit in den USA mehr Spieler zu erreichen als das neue Battlefield 2042 (Release 19. November 2021):

Am Freitag, dem 24.12. hatte Battlefield V 7 Stunden lang mehr Spieler auf Steam als Battlefield 2042, von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr deutscher Zeit.

Der Trend tauchte dann noch mal am Samstag, dem 25.12.: Seit 7:00 Uhr morgens deutscher Zeit ist Battlefield V wieder vor Battlefield 2042 bei den Spielerzahlen.

Die Zahlen kommen von SteamDB (Quelle).

Was ist mit Halo Infinite? In der Statistik wird als Vergleichswert auch Halo Infinite aufgeführt, hier merken aber viele an, dass Halo Infinite als „Xbox-Titel“ häufig außerhalb von Steam gespielt wird.

Spieler nehmen Statistik als Beleg für ihre harte Kritik an Battlefield 2042

Warum wird das so diskutiert? Die Battlefield-Spielerzahlen waren ein riesiges Thema im Gaming-Reddit mit über 1000 Kommentaren.

Die Statistik wird deshalb so in den Vordergrund gestellt, weil es unter den Core-Fans von Battlefield doch einige Kritik an Battlefield 2042 gibt, die immer noch kursiert:

Battlefield 2042 erhielt auf Metacritic nur mäßige 68 % (PC), die PS5-Version kam mit 61 % sogar noch schlechter weg – das ist aber nur die professionelle Kritik.

Die User-Scores sind noch deutlich niedriger und bewegen sich im Bereich von 22 % (PC) bis 29% (PS5).

Dem Spiel wird unter anderem vorgeworfen:

Zu wenige Waffen zu bieten

Die Karten seien nicht sehr gut

Es sei die „größte Enttäuschung 2021“

Battlefield 2042 wird außerdem unterstellt, „zu kommerziell zu sein“ und viele Standard-Features aus alten Battlefields gestrichen zu haben

Die Statistik soll offenbar belegen, dass Battlefield 2042 so ein Flop ist, dass Leute lieber ein 3 Jahre altes Spiel zocken, als das neue vermeintliche Kronjuwel im Angebot von EA.

Battlefield 5 gerade 75 Euro billiger als Battlefield 2042 in der “besten Edition”

Was hilft Battlefield 5? Für die Statistik ist sicher auch wichtig, dass Battlefield V im aktuellen Steam-Sale um 75 % herabgesetzt ist:

Das Spiel gibt es gerade für 14,99 € in der Definite Edition.

Battlefield 2042 kostet 39,59 € in der normalen Edition und 89,09 € in der Ultimate Edition.

Bei Battlefield 2042 ging offenbar einiges schief:

