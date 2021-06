Der nächste Teil der Battlefield-Reihe, Battlefield V, wird am 20. November 2018 erscheinen und den Zweiten Weltkrieg zum Thema haben. Während es in anderen Tei...

Mit Battlefield 2042 scheint EA jetzt die Diversitäts-Gedanken erstmal weggelegt zu haben und sich wieder stärker auf den kommerziellen Erfolg zu konzentrieren. Im neuen Trailer tauchen Frauen zwar auf, aber eher im Hintergrund der Action, obwohl kämpfende Frauen in einem “futuristischen Setting” sicher angebrachter wären als in einem historischen Kontext. Den Fans gefällt es.

Der Trailer zu Battlefield 5 rückte kämpfende Frauen in den Vordergrund. Man warf den Entwicklern vor, eine feministische Agenda durchdrücken zu wollen, auch wenn die nicht in die Zeit des Zweiten Weltkriegs passte.

Darum kam der Trailer 2018 so schlecht an: Der Trailer zu Battlefield 5 wurde damals von vielen als „zu politisch korrekt“ und „historisch ungenau“ kritisiert.

Vor drei Jahren sorgte der Reveal-Trailer zu Battlefield 5 für viel Aufregung: EA hatte es gewagt, kämpfende Frauen im Zweiten Weltkrieg darzustellen. Das ging für viele Spieler gar nicht. Beim neuen Battlefield 2042 gibt’s zwar auch Frauen im Trailer, aber die sind nicht so im Vordergrund: Das kommt bei den Spielern deutlich besser an.

