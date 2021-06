Als Abschluss der Nintendo Direct auf der E3 2021 hat Nintendo einen kurzen Teaser zum Nachfolger von Zelda: Breath of the Wild (BOTW 2) gezeigt und verraten, wann es erscheint. Damit seht ihr endlich erste Szenen zu genau dem Spiel, auf das die meisten von euch gewartet haben.

Wurde ein Release-Datum zu BOTW 2 gezeigt? 2022 – es gibt kein genaues Release-Datum, aber zumindest einen Zeitraum für nächstes Jahr.

In der Pressemeldung zu Nintendo Breath of the Wild 2 steht außerdem, dass man den Release für 2022 lediglich anpeile. Es kann also durchaus sein, dass das Spiel erst 2023 erscheint.

Aber immerhin, gab es frisches Gameplay zu sehen.

Neuer Gameplay-Trailer ist ein Render-Video

Im neuen Teaser zum Nachfolger von Breath of the Wild seht ihr den Protagonisten Link auf einem neuen Abenteuer. Viel zur Story wird allerdings nicht verraten – wir wissen also noch nicht, wie es nach dem ersten Teil weitergeht.

Die kurzen Gameplay-Szenen zeigen einige der Fähigkeiten aus Breath of the Wild, etwa den Stasis-Skill, mit dem Link Objekte durch die Gegend schießen und Gegner beseitigen kann. Es handelt sich allerdings offenbar um gerendertes Gameplay, nicht um Live-Gameplay.

In der letzten Szene ist das Schloss zu sehen, welches über schattenhaften Tentakeln schwebt. Ganon scheint also nicht vollständig besiegt worden zu sein.

Interessant ist jedoch die Wahl des Titels. Der Teaser spricht vom „Nachfolger zu Zelda: Breath of the Wild“ und nicht explizit von Breath of the Wild 2. Der Titel steht also anscheinend noch aus, es soll aber wohl klar werden, dass es sich definitiv um den zweiten Teil handelt.

Breath of the Wild 2: Ankündigung begeistert Zehntausende

Der Trailer zum neuen Zelda hat bereits in weniger als 40 Minuten nach seinem Release weit über 70.000 Likes auf YouTube zu gerade einmal 500 Downvotes abgegriffen bei über 500.000 Views (stand 19:25 Uhr). Damit ist der Trailer einer der erfolgreichsten der E3 2021.

Die Zelda-Reihe ist ohnehin enorm beliebt und Breath of the Wild 2 war auch hier auf MeinMMO die am sehnlichsten erwartete Ankündigung. Dass der Release noch eine Weile hin ist, dürfte dementsprechend für viele ungeduldige Spieler sorgen, aber vermutlich wird die Freude über den Nachfolger überwiegen.

