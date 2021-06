Nintendo soll Metroid 4 zeigen, bringt stattdessen Metroid Dread und kündigt dabei Metroid 5 an

Und was ist nun mit Metroid 5? Das ist das vermutlich seltsamste an der ganzen Ankündigung. Bevor es überhaupt etwas zu Metroid Pirme 4 oder Dread zu sehen gab, erschien dick im Trailer der Schriftzug „Metroid 5“.

Es ist also gut möglich, dass das neue Metroid Dread das ist, was von Prime 4 noch übrig geblieben ist. Allerdings ist der Titel schon deutlich älter.

Was ist nun mit Metroid Prime 4? Eigentlich haben Fans der Reihe erwartet, dass Nintendo Metroid Prime 4 zeigt. Schließlich wurde das bereits auf der E3 2017 vorgestellt, seitdem herrscht dort aber mehr oder weniger Stille. Auch auf MeinMMO gehörte Metroid Prime 4 zu den am meisten erwarteten Spiele auf der Nintendo Direct .

