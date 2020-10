Leak zu Call of Duty 2021 deutet darauf hin, dass es wieder ein Modern Warfare wird

Das kommende Call of Duty: Black Ops Cold War steht vor der Tür, doch ein Leak will schon verraten, was für ein CoD 2021 auf den Markt kommt. Allem Anschein nach wird es erneut ein Titel aus der Reihe von Modern Warfare.

Was sagt der Leak? Der bekannte Leaker Tom Henderson hat erneut Infos zu Call of Duty aufgeschnappt. Demnach soll das übernächste Spiel der Reihe im Jahre 2021 erscheinen und erneut vom Entwickler Infinity Ward stammen. Außerdem wird es erneut ein Spiel aus der Modern-Warfare-Reihe werden. Tom Henderson lag bisher meist richtig mit seinen Leaks. So hat er in der Vergangenheit unter anderem die Warzone geleakt.

Das dritte CoD-Studio neben Infinity Ward und Treyarch, Sledgehammer Games, ist wohl nicht im aktuellen CoD-Zyklus vertreten.

Das deutet auf Call of Duty: Modern Warfare 2 hin

Was sagt der Leaker noch? In seinem Tweet sagte Tom Henderson noch, dass er aus sicherer Quelle erfahren habe, dass das neueste Call of Duty wieder ein modernes Setting habe. Sonst sei nicht viel bekannt. Für ihn wäre der Titel dann logischerweise „Call of Duty: Modern Warfare 2“.

So hieß schon der Nachfolger des Original Modern Warfare aus dem Jahre 2007. Da jedoch der Reboot von 2019 ebenso hieß, kann es durchaus sein, dass sich die Entwickler auf den simplen Namen „Modern Warfare 2“ für das Spiel von 2021 festlegen.

Um was geht es im CoD 2021? Am Ende der Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare will Captain Price eine spezielle Truppe aufstellen, um den russischen Terroristen Victor Zakhaev zur Strecke zu bringen. Wenn das nächste CoD also wieder ein Modern Warfare wird, sollte das der Plot der neuen Kampagne sein. Böse Russen sind also wohl wieder Thema des Spiels.

Wie kommt der Leak bei den Spielern an? Die Reaktionen unter dem Tweet von Tom Henderson sind gemischt:

User Bevan liebt zwar Modern Warfare und Black Ops, hätte aber gerne mal eine neue Serie, als immer wieder dieselben Sachen im Reboot.

User Booyo freut sich hingegen schon auf die neue Kampagne und kann es kaum erwarten, wie es weitergeht.

Joseph Ryan hingegen ist etwas besorgt, weil Modern Warfare dank der 3 Jahre Entwicklungszeit ein gutes Spiel wurde. Teil 2 hat jedoch nur 2 Jahre Zeit und das macht ihm Sorgen.

Soviel zu den Leaks zum kommenden Call of Duty: Modern Warfare von Infinity Ward. Das moderne Setting dürfte wohl auch gut zur Warzone passen. Den der Battle-Royale-Modus soll alle künftigen CoD-Spiele zusammenhalten, was gerade vor allem für das kommende Spiel der Reihe gilt. Denn Black Ops Cold War wird wohl viel mehr Einfluss auf die Warzone haben, als erst angenommen.