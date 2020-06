Auf der EA Play 2020 stellte Electronic Arts einen winzigen Teaser zu dem kommenden Battlefield vor. Gesagt wurde dazu quasi nichts, doch aus dem minimalen Content lässt sich einiges herauslesen. Fans haben daher schon ihre Theorien zum Setting, Gameplay und den Spielmodi.

Was gab es zum neuen Battlefield zu sehen? Auf der EA-Play 2020 zeigte Publisher Electronic Arts tatsächlich das neue Battlefield. Aber das, was man zu sehen bekam, war denkbar mager. Nach einer kleinen Rückschau vergangener Titel wie Battlefield 4 oder Battlefield 1 war vom neuen Spiel lediglich eine Art Tech-Demo zu sehen, in der erst eine große Anzahl grauer „Soldatenpuppen“ über ein Schlachtfeld rannten und dabei zusammengeschossen wurden.

Später sah man dann ein detailliert animiertes Gesicht eines Soldaten, das sich zu einem etwas gruseligen Grinsen verzog. Das wars.

Ab 45:44 seht ihr den Mini-Teaser zu Battlefield.

Wie heißt das neue Battlefield? Dazu wurde im Teaser nichts genannt. Ob das Spiel jetzt Battlefield 6, nur Battlefield oder Battlefield 2 heißen soll, ist nicht bekannt gegeben worden.

Wann kommt es heraus? Auch dazu gibt es nur die vage Andeutung von EA, dass das Spiel 2021 kommen soll. Es soll aber wohl neben dem PC für die neue Konsolengeneration PS5 und Xbox Series X erscheinen.

Neues Battlefield: Spekulationen zum Setting, Spielmodi und Spielerzahl

Trotz der minimalen Info aus dem Teaser von EA Play 2020 haben Fans schnell begonnen, über Setting, Gameplay und Spielmodi zu debattieren und die spärlichen Infos als Belege zu bemühen.

Was könnte das Setting des neuen Spiels sein? Im Video sind Soldaten mit Repetiergewehren und altertümlichen Uniformen unterwegs. Einige Fans wollen bemerkt haben, dass die Soldaten irgendwie „asiatisch“ wirkten. Das könnte einen Hinweis auf Konflikte in Asien in der Mitte des 20. Jahrhunderts bieten. Denkbar wären da der Pazifik-Krieg im 2. Weltkrieg aber viel eher der Korea-Krieg, der 1950 bis 1953 auf der koreanischen Halbinsel tobte.

Manche Fans entdecken hier Hinweise auf den Korea-Krieg.

Darin waren neben den USA sowie den Truppen Nord- und Südkoreas auch große Verbände der chinesischen Streitkräfte vertreten. Das Design der Waffen und Uniformen könnte jedenfalls auf diesen Konflikt hindeuten.

Es ist aber genauso gut möglich, dass es sich nur um Platzhalter handelt und das Setting am Ende etwas ganz anderes ist.

Was hat es mit dem Video des Gesichts auf sich? Die Animation des unheimlichen Grinsegesichts am Ende sieht YouTuber Westie als Hinweis auf eine Single-Player-Kampagne im neuen Battlefield. Denn warum sonst sollte man sich so viel Mühe mit der Animation von Gesichtern und Emotionen machen, wenn es niemanden gibt, der groß mit euch im Spiel interagiert. Um die Massen von Soldaten darzustellen, die im Spiel ruck-zuck umgenietet werden, bräuchte es eine derart fortschrittliche Gesichts-Animations-Engine jedenfalls nicht.

Die Analyse des YouTubers Westie zum Thema.

Was sagt die Tech-Demo noch aus? Westie sieht in der Demo von den stürmenden Soldaten weniger einen Hinweis aufs Setting. Vielmehr soll diese Tech-Demo zeigen, dass Battlefield in der neuesten Version endlich Gefechte mit mehr als 64 Spielern zulässt. Andere Shooter würden das mittlerweile schließlich auch hinbekommen, da müsse Entwickler DICE langsam nachziehen.

Wenn ihr bis zur Bekanntgabe neuer Infos zum kommenden Battlefield nicht genug von historischen Schlachtfeldern und Massenkämpfen bekommt, dann schaut doch in unseren Artikel zum letzten großen Update für Battlefield V rein. Das dürfte euch noch eine Zeitlang unterhalten, bis EA und DICE endlich was Neues zum MMO-Shooter veröffentlichen.