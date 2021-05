Angebliche Leaks zu Battlefield 6 zeigen den Shooter mit Setting in moderner Welt

Die neuen geleakten Screenshots deuten ein Setting für Battlefield 6 in einer nahen Zukunft an. Das passt zu den Aussagen, die auch ein anerkannter Leaker zu dem Thema traf.

Was ist neu? In Verbindung zu Battlefield 6 sind zwei Screenshots aufgetaucht, die angeblich die ersten Leaks des Spiels sind (via PCGamer.com):

Ein Bild zeigt Raketenabschuss-Basis

Das andere Bild eine Insel mit Gebäuden und Helikoptern.

Bedenkt, dass es sich hierbei um angebliche Leaks zu Battlefield 6 handelt. Betrachtet die Infos mit einer gewissen Portion Skepsis und nehmt das nicht als Fakten hin.

Das sind die geleakten Screenshots

Was kann man sehen? Es scheint sich bei den Screenshots um Trailer-Grabs zu handeln. Also Screenshots, die jemand von einem laufenden Trailer aufzeichnete. Die Auflösung ist recht niedrig.

Auf einem Bild sieht man eine Abschuss-Station für eine Rakete. Das Foto wurde vermutlich aus einem Helikopter heraus aufgenommen. Am Himmel erkennt man dunkle Wolken, die einen Sturm oder schlechtes Wetter andeuten.

Das zweite Bild zeigt einen Blick auf eine Insel. Sie ist bewachsen mit viel Gras, Büschen und Bäumen. Darauf stehen Gebäude wie ein großes Hochhaus. Am hinteren Teil der langgezogenen Insel erkennt man aufbauende Rauchwolken, die wohl bei einem Raketenstart entstanden. In der Luft erkennt man viele weitere Heli-Flugzeuge, die dem Typ V-22 ähneln.

Wir binden euch den reddit-Thread mit den geleakten Bildern hier ein:

Die Bilder deuten an, dass Battlefield 6 in der modernen Zukunft spielen wird. Das würde auch zu den Gerüchten passen, die der anerkannte Leaker Tom Henderson zu Battlefield 6 verteilte (via getrevue.co). Er schreibt, dass das nächste Battlefield etwa 10 Jahre (gemessen von jetzigem Stand) in der Zukunft spielen soll. Waffen und Fahrzeuge, die aktuell vom Militär genutzt werden, sollen Teil des Shooters sein.

Auf Twitter schreibt Henderson: “Ich werde es aus offensichtlichen Gründen nicht retweeten oder teilen… aber ja, die 2 Battlefield-Bilder, die in der letzten Stunde geleakt wurden, sind echt.” (via Twitter.com).

Dazu sagt er, dass die Bilder vermutlich während einer Zoom-Session entstanden, was die niedrige Qualität erklären würde.

Battlefield 6 – Release, Setting, Name

Das sagt EA zum Release: Während einer Investoren-Konferenz im November 2020 gab EA ein paar Details zum neuen Teil der Battlefield-Serie bekannt. Da hieß es, dass der Release für Weihnachten 2021 geplant sei.

Zu dem Zeitpunkt schwärmte EA-CEO Andrew Wilson von der Größe und den neuen technischen Möglichkeiten, die es dank der PS5 und Xbox Series X gebe.

Das sagen Leaks: Der Leaker Tom Henderson hat sich häufig zum neuen Teil von Battlefield gemeldet und Infos preisgegeben:

Das neue Battlefield soll angeblich einfach “Battlefield” heißen und nicht die Zahl 6 tragen

In bestimmten Spielmodi sollen bis zu 128 Spieler gleichzeitig kämpfen

Angeblich war auch ein Battle Royale in Entwicklung – Unklar ist, ob daran noch gearbeitet wird

Battlefield 6 orientiert sich wohl an einem der besten Teile der Serie, sagt ein Insider

Es soll wohl nicht mehr lange dauern, bis wir uns von den Leaks verabschieden können und endlich eine echte Vorstellung erhalten. Insider behaupten: Battlefield 6 wird schon bald offiziell vorgestellt. Auch nach den jüngsten zwei Leaks schreibt Henderson auf Twitter: “Wir sind jetzt nicht mehr weit entfernt”

