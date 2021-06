Die vergangene Woche bereitete uns langsam auf die E3 2021 vor, die am Wochenende stattfinden wird. Zudem gab es auch neue Ankündigungen und Neues bei WoW Burning Crusade Classic. Hört es jetzt im MeinMMO-Podcast.

Das sind unsere Themen: Nachdem die E3-Messe letztes Jahr ausgefallen ist, ist sie nun das große Thema der vergangenen Wochen. Es gibt zahlreiche Leaks und einige der E3-Highlights wie Battlefield 2042 wurden schon vorgestellt. Daher reden wir in der aktuellen Folge des Podcasts ausführlich über die E3 2021 und was dort alles gezeigt werden könnte.

Letzte Woche sorgte außerdem die Ankündigung eines neuen Digimon-MMORPGs für viel Vorfreude bei den Fans. Bei uns auf MeinMMO haben sich so einige dazu in den Kommentaren gemeldet. Auch das MMO Palia von ehemaligen Blizzard-Entwicklern hat viel Aufmerksamkeit erhalten und sieht spannend aus.

Es gab außerdem neues bei WoW, im E-Sports von League of Legends und ARK hat ein neues DLC bekommen.

Hier sind unsere Themen im Überblick:

Erzählt uns von eurer Meinung zu den Ereignissen der Woche. Welche Themen fandet ihr am spannendsten? Wir werden die News für euch nämlich nicht nur wiedergeben, sondern auch unsere Expertenperspektive beisteuern. Sagt uns in den Kommentaren daher, was ihr so denkt.

Anmerkung der Redaktion: In dem Podcast wird von 15.000 Keys gesprochen, die wir zur Verlosung für die Lost Ark Alpha erhalten haben. An der Stelle kam es zu einem Missverständnis. Es waren insgesamt 5.000 Keys, von denen MeinMMO die Hälfte erhalten hat und die bereits verlost wurden. Die andere Hälfte ging an unsere Schwesterseite GameStar.

Neben dem wöchentlichen Rückblick gibt es auch gelegentlich themenspezifische Podcasts, die größere Events oder Spiele behandeln. So haben wir ausführlich über Kriminalität in Online-Games gesprochen.

