Wie sieht’s eigentlich mit Overwatch 2 aus – Der aktuelle Stand

Ein kleiner Lichtschimmer am Horizont für Overwatch-Fans. Blizzard hat den Titel im Earnings Call erwähnt – und mehr Infos versprochen.

Inzwischen sind knapp 2 Jahre seit der Ankündigung von Overwatch 2 auf der BlizzCon 2019 vergangen, doch für viele Spieler erweckt es nicht den Eindruck, als hätte sich seither wirklich viel getan. Neue Bilder gibt es selten, viele Details sind noch unbekannt und alles ist recht nebulös. Auf dem „Earnings Call“ von Activision Blizzard zum Quartal 2 des Jahres 2021 gab es nun zumindest einen kleinen Lichtblick.

Was wurde gesagt? Angeblich habe man bei Overwatch in den vergangenen Wochen einen „wichtigen, internen Meilenstein“ erreicht. Zwar erklärt Blizzard nicht, was denn genau dieser Meilenstein sei, aber das lässt zumindest Spekulationen zu, dass wir schon bald in den Genuss einer Alpha oder Beta kommen könnten.

Was ist Overwatch 2 eigentlich? Auch das ist nicht so ganz klar. Im Grunde ist Overwatch 2 ein Nachfolger, soll aber auch in das alte Spiel integriert werden. Die großen Balancing- und PvP-Änderungen in Overwatch 2 werden auch in Overwatch 1 zu sehen sein und beide Spiele teilen sich einen Spieler-Pool.

Allerdings gibt es in Overwatch 2 viele grafische Verbesserungen und eine umfangreiche Koop-Story-Kampagne, in der die Helden sogar Talentpunkte verteilen können und sich so individualisieren lassen. Ob die Story-Kampagne aber wirklich lange fesseln kann oder nur etwas für Lore-Fans ist, bleibt noch abzuwarten.

Wann gibt’s mehr Infos? Auch wenn kein konkretes Datum für weitere Informationen genannt wurde, soll es in den kommenden Monaten mehr Infos und Vorstellungen geben. So heißt es:

Nach den großartigen Rückmeldungen zu unserem neusten Community-Update, freut sich das Team schon darauf, in den kommenden Monaten mehr vom Spiel zu enthüllen, während sie die späteren Phasen der Produktion erreichen.

Im letzten Community-Update hatte Blizzard eine etwas größere Katze aus dem Sack gelassen, denn mit Overwatch 2 wendet sich der Shooter ab vom bewährten 6-gegen-6-Prinzip. Stattdessen wird jedes Team auf 5 Charaktere eingedampft. Das bedeutet eine größere Gewichtung bei der Auswahl der Helden, aber auch mehr Verantwortung für jeden einzelnen Spieler – und eine größere Chance, das ganze Team zu „carrien“.

Die Ankündigung der 5-vs-5-Änderung kam bei den Spielern eher mit gemischten Gefühlen an. Vor allem die Profi-Teams haben sich darüber geärgert und bangen um ihre Existenz, da eine verkleinerte Team-Größe auch bedeutet, dass einige Spieler schlicht nicht mehr gebraucht werden.

Habt ihr Lust auf Overwatch 2? Oder hat die ganze Wartezeit auf den Shooter – oder der aktuelle Skandal um Blizzard – schon eure Vorfreude eliminiert?