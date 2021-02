Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

So haben viele wichtige Mitarbeiter von Blizzard das Unternehmen in den letzten Monaten verlassen und sind etwa zu ihrem ehemaligen Chef, Mike Morhaime, gewechselt. Der hat ein neues Studio aufgemacht.

Hier entstehen Synergie-Effekte. Die Marke wird immer größer und man deckt verschiedene Märkte ab. Während „Vollpreis-Titel“ in den USA, in Europa und bei den Core-Gamer beliebt sind, geht Mobile vor allem in Asien ab, wo nicht jeder eine Konsole oder einen Gaming-PC zu Hause stehen hat. Warzone erreicht dann Casual-Spieler und andere, die keine Stammspieler von Call of Duty sind und für die ein „Cold War“ kein automatischer Pflichtkauf ist.

Das steckt dahinter: Das Modell von Call of Duty, das Activision Blizzard so verzückt, ist dreigleisig:

Um diese magische Zahl zu erreichen, will man das „Modell“ von Call of Duty auf seine anderen großen Marken übertragen: Damit sind die Spielereihen von Blizzard gemeint, Overwatch, Diablo und Warcraft.

Activision Blizzard hat einen großen Geldbringer: die Marke „Call of Duty“. Das Modell der Shooter-Franchise will man nun auf seine anderen großen Spiele-Reihen anwenden. Damit sind die Riesen-Titel von Blizzard wie Warcraft ( WoW ) oder Diablo (Diablo IV, Diablo Immortal) gemeint. Aber wie genau soll dieses Modell aussehen?

Insert

You are going to send email to