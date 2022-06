Maxroll.gg ist eine der wichtigsten Websites für Guides und Infos zu allen Diablo-Spielen im internationalen Raum. Nun gibt die Redaktion bekannt, dass sie aufhört, Diablo Immortal zu bearbeiten. Der Schritt sei schwierig gewesen, aber notwendig.

Was ist das für eine Website? Maxroll.gg liefert Guides und Infos rund um Diablo 2: Resurrected, Diablo 3 und Lost Ark. Die Website besteht aus Experten, die zusammen viele Tausend Stunden in den Spielen verbringen. Unsere eigene Tier-List für Diablo 3 und die Tier-List der besten Klassen in Diablo Immortal basieren teilweise auf ihren Informationen.

Schon vor dem Release von Diablo Immortal war auch das neue Mobile-Game ein wichtiger Titel für die Seite. Die Mitglieder der Redaktion spielten zuweilen seit der technischen Alpha und halfen damit sogar bei der Entwicklung des Spiels.

Zum Team von Maxroll gehört auch etwa der YouTuber echohack (Titelbild), der die Loot-Grenzen von Diablo Immortal gefunden hat. Nun ist jedoch Schluss mit der Abdeckung.

Seit Mittwoch, den 30. Juni 2022, hört Maxroll offiziell auf, Immortal weiter zu bearbeiten. Das teilte die Website in einem Post auf der Website mit. Der Schritt sei nicht leicht gewesen, aber notwendig.

Ein großer Kritikpunkt an Diablo Immortal sind die legendären Edelsteine. Im Video erklären wir euch, was das eigentlich ist:

Diablo Immortal „geht gegen unsere Werte“

Warum hört Maxroll auf mit Diablo Immortal? In der Mitteilung ist die Rede von 5 Gründen dafür, warum Maxroll Diablo Immortal nicht weiter bearbeitet. Der wichtigste sei der Pay2Win-Faktor, welcher immer wieder für Furore sorgt.

Mehr zum Thema Pay2Win könnt ihr auch im MeinMMO-Podcast hören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt

Maxroll könne ein System nicht unterstützen. Obwohl man über 10.000 Stunden Arbeit und viel Geld in den Aufbau des Projekts auf der Seite, könne man die Weiterarbeit nicht mit sich vereinbaren:

Das räuberische Pay2Win-System übersteigt massiv das, was im Mobile-Gaming als Norm angesehen wird. Glücksspielsucht ist real und kann Leben vollkommen zerstören. Selbst wenn 99 % der Spieler eine perfekte Impulskontrolle haben, können wir nicht ertragen, was dem restlichen 1 % passiert. Das geht komplett gegen unsere Werte und wir wollen nicht länger Teil davon sein.

Ein weiterer Grund sei laut Maxroll das mangelhafte Gameplay. Selbst außerhalb vom Pay2Win sei Immortal technisch nicht so gut, wie es sein könnte. Außerdem fühle das Free2Play-Gameplay nicht „belohnend“ genug an.

Man könne zwar 8 Stunden am Tag farmen – trotz Loot-Grenzen – und bekäme am Ende trotzdem nur minimal mehr Kampfwertung. Das fühle sich „furchtbar“ an und sorge nicht gerade für Motivation.

Wie geht es weiter? Maxroll hat überlegt, wie sie die Arbeit an Immortal noch vertreten könnten. Allerdings wäre dazu notwendig, dass die Pay2Win-Systeme beschnitten und die Free2Play-Möglichkeiten massiv ausgebaut werden.

Diese Möglichkeit sieht das Team aber bei Blizzard aktuell nicht, auch nicht mit dem ersten großen Update. Darum bleibt der Zweig geschlossen.

Für die kommende Season 27 von Diablo 3 sei die Redaktion jedoch wieder am Start und baue auch gerade fleißig weiter daran, Path of Exile abdecken zu können.

Übrigens hat selbst MeinMMO-Dämon Cortyn eine ähnliche Einstellung zum Thema – und zu Blizzard allgemein:

Blizzard, du machst es mir echt schwer, dich wieder zu mögen