Fans erklären, warum Diablo Immortal sogar besser ist als Diablo 2

Darf man ein Spiel gut finden, welches auf fragwürdige Monetarisierung setzt? Genau diese Frage beschäftigt gerade hunderte Nutzer auf reddit und viele Spieler von Diablo Immortal. Und die kommen zu interessanten Ergebnissen.

Das ist los in der Community: Diablo Immortal steht in heftiger Kritik für einige seiner Systeme. Besonders die Monetarisierung steht hier im Fokus der Beschwerden. So soll es etwa 511.000 Euro kosten, einen Charakter aufs Maximum zu bringen.

Die Diskussion wird vor allem in der Community ausgetragen. Hier treffen Kritiker und Fans aufeinander und beide wollen ihre Position klar machen. Die einen versuchen, die anderen zu überzeugen und ein Konsens scheint unmöglich. Zu Release gab es sogar Spott für Kritiker.

In einem Thread auf reddit erklärt ein Spieler mit einem Meme, dass Diablo Immortal durchaus Spaß macht, wenn man schlicht aufhört, sich mit den besten Leuten zu vergleichen. Das zog eine längere Diskussion nach sich und sorgte für einige Verwunderung über bestimmte Kritik.

Denn Teil der Beschwerden ist auch, dass Diablo Immortal schlicht nicht abwechslungsreich genug sei. Aber repetitiver Grind gehöre doch zu Diablo, verteidigen die Fans. Und erklären sogar, dass Immortal genau das besser macht als gefeierte Vorgänger wie Diablo 2.

Mit 6 Klassen hat Immortal sogar mehr Start-Klassen als Diablo 2.

„Verrückt. Leute beschweren sich über Wiederholung in einem Diablo-Spiel“

Wie kommt es zu diesem Vergleich? In der Diskussion ging es schnell um die Inhalte von Diablo Immortal. Wie für das Genre typisch, ist Verbesserung mit viel Grind verbunden. Ihr müsst also wiederholt Dungeons abschließen oder Ähnliches, um Loot zu bekommen.

Ein großer Teil der Kritik ist etwa, dass es Loot-Grenzen in Diablo Immortal gibt und dass das Spiel selbst 4 Wochen nach Release noch kein Update oder neue Inhalte bekommen hat. Zumindest das Update steht an, aber dauert wohl noch.

Der Nutzer boomstickjonny kommentiert, dass irgendwann einfach „der Spaß auslaufen“ würde. Es käme der Punkt, an dem man einfach nicht mehr weitermachen will, wie auch andere erklären.

Fans des Genres können die Kritik aber nicht ganz nachvollziehen. Das sei genau so wie früher auch schon – sogar besser. Nutzer daymeeuhn vergleicht: „Diablo 2 war buchstäblich Baal-Runs für 20.000 Stunden. Diablo 3 war Greater Rifts und Kopfgelder für 20.000 Stunden. [Diablo Immortal] hat sogar mehr Optionen als die beiden.“

Was macht Immortal besser als Diablo 2? Ein weiterer Nutzer geht auf die Kritik ein, dass es lange dauern würde, sich gute Ausrüstung zu besorgen: „Klar, alter, aber starte mal einen frischen Charakter in Diablo 2 und sag mir, wenn du Occy, Shako, Tal’s Rüstung und ein Maras hast. Ich wette das dauert länger, als die Legendarys zu bekommen, die du in [Immortal] haben willst.“ (via reddit.com)

Auf diesen Kommentar geht IllTenaciousTortoise weiter ein und führt die Argumente aus, was Immortal besser macht:

Wir haben mehr Content und Möglichkeiten für den Fortschritt. Coole Legendarys, die tatsächlich fallen. Es gibt vieles, was mich an Diablo Immortal stört, aber Inhalte und Drops zählen nicht dazu. Paragon 48. Kein verschwendeter Progress. Kein verschwendetes Gear. Verdammt, die Dinge, die mich an Diablo2 gestört haben, wurden nie gefixt. Oder die Dinge, die mich an Diablo 3 gestört haben. Ich hoffe, die Erweiterung wird so gut wie die von D3. Wir brauchen immer noch den Würfel. [Diablo Immortal] ist ein gutes Diablo-Spiel. IllTenaciousTortoise auf reddit

Am Ende gehe es um persönliche Präferenz und die persönliche Schmerzgrenze, wie viel Grind man wirklich ertragen will. Immortal findet jedoch viele Verteidiger, zumindest in dieser Sache. Denn der Pay2Win-Faktor ist zumindest ein Punkt, an dem sich die Kritiker und sogar die meisten Fans einig sind.

Ein großer Kritikpunkt am Pay2Win sind legendäre Edelsteine. Legendäre Edelsteine gibt es auch kostenlos, aber das dauert. So funktionieren sie:

„Selbst die größten Unterstützer kritisieren die Monetarisierung“

Das Thema Monetarisierung und Pay2Win ist der eigentliche Auslöser des Threads. Es ging darum, dass man in Immortal Spaß haben kann, wenn man sich einfach nicht mit den Spitzen-Spielern vergleicht.

Viele Fans bestätigen, dass Immortal definitiv die Zeit wert sei, vor allem für ein kostenloses Spiel. Man sollte sich nur nicht mit den Spitzen-Spielern und „Walen“ vergleichen:

Wale werden in kostenlosen Mobile-Spielen Spieler genannt, die nicht selten mehrere hunderttausend Euro ausgeben. Und die Bezahl-Mechaniken von Immortal haben auch wir auf MeinMMO schon im Podcast kritisiert.

Der Nutzer bigfoot509 vertritt eine sehr differenzierte Meinung und erklärt, dass niemand einfach über die Monetarisierung hinweg sehen würde. Nur die Art, wie die Diskussion geführt wird, sei nicht zielführend:

Selbst die härtesten Unterstützer von Diablo Immortal sehen ein, dass die Monetarisierung rücksichtslos aus der Hölle ist. Aber es wurde halt schon 4-Milliarden-mal gesagt. Das zu wiederholen ist jetzt einfach nur noch die Leute zu kritisieren, die das Spiel mögen. Das wirkt, als würdest du denken: Wenn du es nur oft genug wiederholst, wachen die Leute irgendwann auf und danken dir dafür, sie befreit zu haben. bigfoot509 auf reddit

Einige befürchten, dass sich ähnliche Systeme in folgenden Titeln wie Diablo 4 ebenfalls einnisten werden. Ob das jedoch passieren wird, muss sich noch zeigen. Andere Spieler nutzen derweil die Mechaniken schlicht aus, um den Spieß umzudrehen:

