Spieler verkauft Gold in WoW für 46.000 Euro – Steckt alles in Diablo Immortal, um Pay2Win-Wale zu vernichten

Diablo Immortal kriegt jede Menge Kritik für seine Pay2Win-Aspekte. Nun hat sich ein Spieler einen ungewöhnlichen Weg gesucht, das Ganze zu finanzieren: World of Warcraft.

So hat er es gemacht: Im Diablo-Immortal-Subreddit erzählt User „daymeeuhn“ (via reddit), dass er insgesamt 600.000.000 – also 600 Millionen – Einheiten WoW-Gold eingesetzt hat, um seinen Immortal-Charakter zu verbessern. Im Spiel nennt er sich „Naecabon“.

So viel Gold in WoW zu bekommen sei an sich schon ein Ding der Unmöglichkeit, sagt Naecabo. Geklappt hat das nur, weil er auf Codes alter Loot-Karten zurückgreifen konnte, die er vor Ewigkeiten auf Blizzard-Events gesammelt hatte und die seitdem in einer Schublade verstaubten.

Doch nun war der Moment gekommen, um sie einzusetzen: „Ich habe den Mai damit verbracht, alte Codes für Spektraltiger und dergleichen ingame gegen Gold zu tauschen, indem ich Discord Markets benutzt habe“, erklärt er: „Ich habe nie RMT (Echtgeldtransaktionen) verwendet, wenn es um das Gold ging, und ich hatte kein Interesse daran, das Gold für US-Dollar zu verkaufen“, so der Spieler.

Er verstehe, dass man das Gold auch als Währung mit Echtgeld-Wert wahrnehmen könne, aber es sei aus seiner Sicht sehr schwierig. Denn der Verkauf von WoW-Gold kann zu Banns führen. Das wäre es einfach nicht wert. Und auch, die Loot-Codes zu verkaufen, beschreibt er aus seiner Erfahrung als nahezu unmöglich und man könne leicht betrogen werden.

Nach über 3 Wochen Tauschen: „Cash-Wale, ich hab es auf euch abgesehen“

Der Startschuss war die Ankündigung des PC-Ports und über die Zeit kamen 600 Millionen Gold zusammen, beschreibt „Naecabon“.

Das ganze WoW-Gold tauschte der Spieler für WoW-Token ein. Das dauerte über drei Wochen.

Die Token wandelte er in Battle.net-Guthaben um – etwa 15 $ pro Token.

Dieses Guthaben wiederum floss dann in Diablo Immortal.

Insgesamt bekam der Spieler für sein Gold nach eigenen Angaben 3.243 WoW-Token, die er umwandelte, was einem Gegenwert von 48.645 $ entspricht – oder 46.236,59 €.

Damit verbesserte er seine legendären Edelsteine in Diablo Immortal, erreichte 7.000 Resonanz und absolvierte 2.165 Ältestenportale.

Das Ergebnis: Ein extrem starker Charakter. Aber wieso das Ganze?

Das ist der Grund: „Ich dachte, es wäre wirklich lustig, zu versuchen, einen ‚Wal‘-Charakter im Spiel zu erstellen, der WoW-Gold als Hauptfinanzierungsquelle nutzt. Ich finde es witzig, als ‚Goldwal‘ einen Cash-Wal zu plätten.“

Als „Wal“ bezeichnet man in der Regel Spieler, die sich über sehr hohe Real-Investitionen einen Vorteil in Spielen verschaffen.

„Mein Charakter ist jetzt ein sprichwörtliches Powerhouse, das Cash-Streamer […] mit gruseliger Effizienz plättet“, so der Spieler: „Es gibt keinen wirklichen Grund dafür, außer dass ich Spaß dran haben will. Wenn ihr mich in Battlegrounds gegen Cash-Wale kämpfen seht, solltet ihr wissen, dass ich sie mit ‚World of Warcraft‘-Währung als Hauptfinanzierungsquelle angreife“, sagt er.

Er verweist auch auf ein Beispiel des Streamers „JTisallbusiness“, den er in einem Battleground antrifft und umgehend vernichtet. Der wiederum bezeichnet Naecabon als einen der aktuell am besten ausgerüsteten Spieler (via Twitch).

Wenn er irgendwann „swipen“ müsse, um relevant zu bleiben, würde er seine Optionen abwägen. Doch nun wolle er den „guten Kampf kämpfen“, sagt er: „Cash-Wale, ich habe es auf euch abgesehen.“

Was haltet ihr von der Aktion? Findet ihr sie gut, oder ist das für euch im Grunde dasselbe wie „normales“ Pay2Win? Lasst uns gerne einen Kommentar da!

Grundsätzlich ist Diablo Immortal vor allem aufgrund seiner Pay2Win-Mechaniken in der Kritik. Ein starker Free2Play-Spieler thematisierte das erst kürzlich wieder.