Diablo Immortal: Exzellenter Free2Play-Spieler erreicht höchsten Rang im PvP – „Ohne Geld ist man nicht wettbewerbsfähig“

Der deutsche Streamer und YouTuber Wudijo ist in Diablo Immortal zu einem sogenannten „Unsterblichen“ geworden. Dafür muss man mit seinem Clan richtig gut im PvP sein. Dies gelang Wudijo dies sogar, ohne einen Cent im Spiel auszugeben. Doch trotzdem warnt er vor dem Shop.

Was hat der YouTuber erreicht? In Diablo Immortal kann man auf seinem Server zum „Unsterblichen“ werden. Das ist das höchste Ziel, was man im PvP haben kann. Dies gelingt, indem man:

Mindestens Level 43 erreicht

Dem Schattenklan über verschiedene Herausforderungen betritt

Zu einem der Top 10 Clans des Servers wird

Im Rite of Exile mindestens 6 von 10 PvP-Matches gewinnt

In einem finalen Kampf mit anderen Clans den alten „Unsterblichen“ stürzt und dann in einer Schlacht mit den verbliebenen Clans als letzter überlebt

Der Clan selbst bleibt dann für 7 Tage an der Spitze, bevor dieser dann wieder herausgefordert werden kann

Die Voraussetzungen dafür sind also hoch und viele Spieler befürchten, dass sie ohne Einsatz von Echtgeld niemals diesen Erfolg erringen werden. Denn der Shop steht stark in der Kritik, Pay2Win zu sein – manche Mechaniken wurden sogar erst weit nach dem Release entdeckt.

Wudijo ist es mit seinem Clan gelungen, zum „Unsterblichen“ aufzusteigen. Und das, ohne einen Cent in das Spiel zu investieren.

Wie die finale Schlacht ablief, könnt ihr euch in diesem Video anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wudijo verzichtet auf Echtgeld, sein Clan jedoch nicht

Wie ist Wudijo dieser Erfolg gelungen? Vor allem mit viel Erfahrung. Der Deutsche machte sich bereits in Diablo 3 einen Namen als Experte und ordnete etwa den großen Exploit in Season 25 bei uns auf MeinMMO ein. Auch in anderen Hack’n’Slays ist er sehr aktiv. In den letzten 365 Tagen streamte er:

Über 1.600 Stunden Diablo 3

Über 600 Stunden Path of Exile

Knapp 240 Stunden Diablo 2 Ressurected

Bereits über 180 Stunden Diablo Immortal (via Sullygnome)

Hinzu kommen dutzende Stunden, die er in Guides und Videos investiert hat. Er ist also tief im Genre verwurzelt.

Er setzte sich als Ziel, ohne den Einsatz von Echtgeld alles in Diablo Immortal erreichen zu wollen. Knapp 17 Tage nach Release wurde er dann zum „Immortal“. Er erklärt, dass dies mit einer Kombination aus Bemühung, Koordination, Strategie, Glück und die Stärke seines Clans.

Doch gleichzeitig warnt er vor dem Shop. Denn der Erfolg beruht nicht nur auf seiner Stärke, sondern auf seinem gesamten Clan. Und dort haben einige Geld ausgegeben.

Was sagt Wudijo über den Shop? Er erklärt in einem Kommentar unter dem Video, dass sein Erfolg nicht als Beweis dafür gelten solle, dass man alles als Free2Play-Spieler in Diablo Immortal erreichen kann:

Wie ich in dem Video erwähnt habe, ist natürlich nicht mein ganzer Clan voll Free2Play. Die Befürchtung, dass dieses Video beweist, dass F2P in diesem Spiel machbar ist, ist nicht wahr. Das Spiel ist so konzipiert, dass die Spieler, die am meisten Geld ausgeben, standardmäßig an der Spitze aller Ranglisten stehen. Und ohne [Geld] ist es fast unmöglich, überhaupt wettbewerbsfähig zu sein.

Schon zuvor wünschte sich der Spieler, dass Blizzard zumindest im PvP Änderungen vornimmt und der Unterschied im Gear höchstens auf 10 % reduziert wird.

Wie sind eure Erfahrungen mit dem PvP? Habt ihr bereits an so einer Schlacht teilgenommen oder fehlt euch dafür die nötige Ausrüstung?