Twitch-Streamer ballert 15.000 € in Diablo Immortal, findet Wunder-Item, löscht Charakter permanent

Der Twitch-Streamer Quin69 hat in einem Experiment versucht, einen perfekten Edelstein in Diablo Immortal zu finden. Nachdem er 15.000 € für verstärkte Runs ausgab, hat er das Juwel endlich gelungen. Aber der 31-Jährige löschte danach seinen Charakter in Diablo Immortal permanent und deinstallierte das Spiel. Er forderte seine Fans auf, es ihm gleichzutun.

Das war die Aktion:

Der neuseeländische Twitch-Streamer Quin69 ist für seine Expertise zu Hack’n Slays wie Path of Exile oder Diablo bekannt. Dazu weist er aber auch eine Tendenz auf, wegen Dummheiten von Twitch gebannt zu werden.

Seit etwa 2 Wochen wollte er im Selbstversuch aufzeigen, wie unglaublich schwierig und kostspielig es ist, einen 5/5-Edelstein in Diablo Immortal zu finden. Dafür unternahm er stundenlang „Pay2Win“-Runs im Spiel, investierte bei jedem Run etwa 15 €. Die Botschaft: Sogar wenn man eine Menge Geld ausgibt, bekommt man nicht das Item, das man will.

Über Wochen knallte er Geld und Zeit in Diablo Immortal. Verzweifelte daran, den perfekten 5/5-Stein einfach nicht zu finden. Nach wenigen Tagen hatte er bereits 6.000 € ins Spiel gehämmert.

Das sind die Edelsteine in Diablo Immortal– in unserer Tier-List seht ihr, wer bei den Klassen grade vorne liegt:

So fand er den Stein: Bei ziemlich genau 25.000 neuseeländischen Dollars, etwas über 15.000 €, war es dann soweit: Quin69 fand den Stein seiner Träume.

In einem ekstatischen Moment brach er in einen Schreikrampf aus, als er erkannte, was er da gefunden hatte.

„Jeder sollte mit Diablo Immortal aufhören – Löscht alle eure Accounts“

So ging das zu Ende: Noch im selben Stream entschied Quin69, dass er genug von Diablo Immortal hatte. Er löschte seinen Level 60 Monk, in den er so viel Zeit und Geld gesteckt hatte, und deinstallierte das Spiel.

Dazu sagte er:

„Scheiß auf Blizzard. Scheiß auf dieses Hundedrecks-Spiel. Scheiß auf den Dreck Jeder sollte damit aufhören. Löscht eure Accounts! Lasst uns hier abhauen – für den Quatsch hab ich keine Zeit.“

Der erzürnte Twitch-Streamer, der seinen Mittelfinger in die Kamera streckte, führte weiter aus: Diablo 2 Resurrected dürfe auf seinem Rechner bleiben, Diablo 3 sei schon auf dünnem Eis, aber Diablo Immortal müsse weg.

Protest durch intensives Spielen und Geld ausgeben

Das steckt dahinter: Quin69 hat in den letzten Wochen 114 Stunden Diablo – jetzt wendet er sich „The Quarry“ zu (via gamepro).

Diablo Immortal hat schon allein deshalb eine Sonderstellung, weil es von Blizzard kommt, einem historisch „guten Entwickler“ im PC-Bereich, der über lange Jahre Standards gesetzt hat. Diablo selbst gilt als eine der Grundsäulen des PC-Gamings.

Deshalb wird Diablo Immortal jetzt so intensiv betrachtet und beäugt.

Es haben sich bereits einige Twitch-Streamer intensiv mit den Pay2Win-Mechaniken von Diablo Immortal auseinandergesetzt, dabei sich aber dafür entschieden, das Spiel intensiv zu zocken und Geld zu investieren, also den Traffic voll mitzunehmen, statt es zu boykottieren.

Neben Quin69 hat auch Asmongold sich für diesen Weg entschieden: Seinen Protest zum Ausdruck zu bringen, indem er intensiv Geld in Diablo Immortal ballert.

