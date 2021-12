Diablo 3: Experte Wudijo zieht Fazit zum großen Exploit in Season 25 – Wie schlimm ist es?

In Season 25 von Diablo 3 ist gerade ein fieser Exploit aktiv, der den Nutzern unglaubliche Kräfte gibt. In den Ranglisten ist deshalb eine unfaire Situation entstanden. Wir haben Diablo-Experte Wudijo gefragt, wie schlimm der Exploit ist, wie er funktioniert und wie man nun mit Nutzern umgehen soll.

Was ist das für ein Exploit? Wir berichteten am 15. Dezember hier auf MeinMMO darüber, dass ein Exploit in der neuen Season 25 von Diablo 3 gerade die Ranglisten ruiniert. Im Kern dreht es sich dabei um Spieler, die eine Mechanik im Spiel auf eine Art ausnutzen, die nicht vorgesehen ist. Damit ergaunern sie sich einen unglaublichen Vorteil in der Rangliste. Während “normale” Spieler zum aktuellen Zeitpunkt etwa 11 Minuten für ein Greater Rift der Stufe 150 benötigen, schaffen es die Exploiter in weniger als einer Minute.

Wir haben im Interview mit Wudijo über den Exploit geredet. Wudijo ist für sein geballtes Diablo-Wissen in der Community bekannt. Regelmäßig streamt er seine Runs auf Twitch, streamt im Schnitt vor 5.000 Menschen, wenn eine neue Season in D3 startet und hilft seinen Zuschauern, die im Chat Fragen stellen. Wie schätzt der Experte den Exploit ein?

So funktioniert der Exploit in Season 25 von D3

MeinMMO: Hey Wudijo, stell dich doch kurz unseren Lesern auf MeinMMO vor.

Wudijo: Hallo zusammen! Ich bin Vollzeit Streamer und spiele Diablo 3 seit der ersten Stunde. Wenn ihr schon mal was von Maxroll gehört habt, dann habt ihr bestimmt auch schon den ein oder anderen Guide von mir gelesen oder auf YouTube gesehen. Auf Twitch bin ich jeden Tag online und freue mich immer auf neue Gesichter im Chat! Meine Spezialität in D3 ist das Solo Pushen.

MeinMMO: In deinem Stream konnte man einen Spieler sehen, der durch Exploits die Greater Rifts der Stufe 150 im Speedrun abschließt. Weißt du, wie der Exploit funktioniert und kannst uns das grob erklären?

Wudijo: Ja, ich weiß genau wie er funktioniert und habe das auch schon an Blizzard weitergegeben. Grob erklärt gibt’s einen Bug mit dem GoD Set seit dem letzten Patch, der unter ganz bestimmten Umständen den Momentum/Schwung Buff des 2er Bonuses bis ins Unendliche stapeln lässt. Dadurch lässt sich alles mit einem Schlag erledigen, selbst einen Boss in GR150.

Ein Blick in die Rangliste von Season 25 (Stand: 16. Dezember um 12:55 Uhr) zeigt unglaubliche Zeiten für das Abschließen der 150er Rifts mit Hilfe des neuen Exploits.

MeinMMO: Betrifft der Exploit nur den Demon Hunter mit dem GoD-Set?

Wudijo: Ja, aber da es hauptsächlich um den 2er Bonus geht, funktioniert das Ganze auch als Kombo mit Natalya oder ganz ohne volles Set, wo die Ranglisten nun auch in Mitleidenschaft gezogen werden können. Insgesamt ist der Exploit damit aber wenigstens ziemlich eingeschränkt.

MeinMMO: Hast du jetzt überhaupt noch Spaß an Season 25, wenn du weißt, dass Spieler sich mit solch einem Exploit an die Spitze der Ranglisten “betrügen”?

Wudijo: Absolut! Die Season gefällt mir extrem. Auch wenn mein wichtigstes Ziel (World First 150 Solo Hardcore) jetzt schon hinter mir liegt – ich hab viel Spaß mit den Soul Shards und den neuen Builds. Momentan arbeite ich nach dem Mönch an meinem Marodeur DH, mit dem ich auch bis 150 kommen will. Insgesamt freue mich auf einige spannende Wochen in der Season und ein paar Exploiter werden mir den Spaß kaum vermiesen.

Banns sind als Konsequenz gerechtfertigt – Niemand macht das aus Versehen

MeinMMO: Fändest du einen Bann für die Spieler, die den Exploit absichtlich nutzen, gerechtfertigt?

Wudijo: Ich denke, ein Account-Bann oder mindestens 2 Wochen Time-Out wären auf jeden Fall gerechtfertigt. Auch wenn der Bug extrem selten einfach zufällig auftreten kann und man plötzlich für einen Moment viel mehr Schaden als sonst macht, erfordert der GR150 Exploit eine sehr systematische Herangehensweise und ein Setup, das völlig außerhalb des normalen Gameplays liegt, das den Bug dauerhaft fixiert.

Damit kann man jeden, der diesen eingesetzt oder im großen Stil (in Gruppen) davon profitiert hat, ziemlich bedenkenlos einfach komplett aus der Season werfen.

Die Ranglisten bieten da schon einen guten Überblick und im Großen und Ganzen sind es auch nicht sehr viele Accounts, solange Blizzard nicht zu lange mit einem Fix wartet und es sich der Exploit weiter verbreitet. Die Erfahrung, die man in GR150 in 1 Minute oder weniger erhalten kann, übersteigt bei Weitem alles, was sich jeder High-End Grinder je erträumt hätte.

Wenn man sich andere Exploits in der Vergangenheit anschaut, waren die vergleichsweise mega harmlos – und hatten auch einen Bann zur Folge (zum Beispiel der Blood Shard Exploit circa. in Season 3).

Hier kann sich keiner dumm stellen und behaupten, “das hab ich aber nicht gewusst”.

Manche versuchen auch, einen möglichen Bann zu umgehen, indem sie einfach auf GR149 exploiten, wo sie keine neue Platzierung erhalten – aber wer nach einer Woche mit 4000+ Paragon rumläuft und täglich weitere 500 dazubekommt, kann einfach nur am Exploiten sein. Damit lassen sich alle davon sehr leicht finden.

MeinMMO: Welche Folgen hätte ein Season-Reset für die Spieler? Wäre ein Reset, der nur die Rangliste betrifft, besser?

Wudijo: Ich habe auch von einigen Leuten gehört, die über einen Season-Reset gesprochen haben. Ich finde, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Die Anzahl der Exploiter scheint sehr gering zu sein und da würde ich an Blizzards Stelle alle von Hand herauspicken.

Ein kompletter Reset würde eher dazu führen, dass die meisten Leute nach einer Woche verlorenem Progress einfach gar nicht mehr zurückkehren. Nur die Rangliste zurückzusetzen ergibt auch wenig Sinn, wenn die Exploiter gebannt werden – die verschwinden dann sowieso. Dass nach einem Fix die Platzierungen permanent auf der Liste bleiben, bezweifle ich stark.

MeinMMO: Vielen Dank für deine Experten-Meinung zu dem Thema.