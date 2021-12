Diablo 3: Level-Guide für Season 25 – Schnell aufs Max-Level

In unserem Level-Guide für Season 25 in Diablo 3 zeigen wir euch, wie ihr schnell das Max-Level auf Stufe 70 erreicht. Das ist eine Art des Speedlevelns. MeinMMO zeigt euch die Schritte mit und ohne Challenge Rift.

Was ist das für ein Guide? Hier stellen wir euch vor, wie ihr euren neuen Saison-Charakter in Season 25 von Diablo 3 schnell auf die Maximalstufe 70 levelt. Damit richten wir uns vor allem an Spieler, die schon Erfahrungen mit Seasons in Diablo 3 gesammelt haben.

Wer gerade zum ersten Mal in D3 einsteigt, sollte sich Zeit für das Leveln nehmen und die Erfahrung genießen.

Schnell leveln in Season 25 – Wie geht das?

Das müsst ihr wissen: Beim Level-Prozess hat sich in Diablo 3 in letzter Zeit nichts verändert. In den vergangenen Seasons machten wir von MeinMMO die Erfahrung, dass das Leveln in Zusammenhang mit einem Herausforderungsportal für viel Spaß sorgt und besonders effektiv ist. Ihr schaltet damit früh Kanais Würfel frei und sichert euch wichtige Belohnungen.

Wir stellen euch hier im Guide die Level-Methode mit und ohne das Challenge Rift vor. So könnt ihr selbst entscheiden, mit welcher Methode ihr auf Stufe 70 spielen wollt. Habt ihr keine Lust auf das Challenge Rift in dieser Woche oder habt es schon erledigt, dann überspringt den nächsten Abschnitt einfach und lest danach weiter.

Noch unschlüssig, welche Klasse ihr spielen sollt? Fragt das Schicksalsrad.

Start mit Herausforderungsportal

So geht’s los: Nach dem Start von Season 25 in Diablo 3 erstellt ihr euch einen Saisonalen Helden. Das macht ihr, indem ihr beim Erstellen den Haken bei dem grünen Blatt unten links setzt. Betretet mit diesem Charakter nun einmal das Spiel und verlasst es dann gleich wieder ins Hauptmenü.

Begebt euch jetzt in die Spiel-Einstellungen und klickt dann an der linken Seite die Option für das Herausforderungsportal an. Es ist ganz wichtig, dass ihr vor dem Starten des Challenge Rifts einmal euren Saisonalen Helden ausgewählt habt und kurz ins Spiel geht.

Hinweis: Das geht nur, wenn ihr in Diablo 3 schon einmal ein Großes Nephalemportal abgeschlossen habt. Falls ihr das mit eurem Account noch nicht gemacht habt, überspringt ihr diesen Schritt.

Das dieswöchige Challenge Rift bringt euch einen Totenbeschwörer-Build

Warum lohnt sich das? Durch das Erledigen des Challenge Rifts erhaltet ihr gleich zu Beginn der Season wertvolle Ressourcen. Das sind:

Kopfgeld-Material (jeweils 15)

35 Atem des Todes

475 Blutsplitter

Crafting-Material

und dazu 4,6 Millionen Gold

So geht es weiter: Nach dem Erledigen des Portals habt ihr den ersten Teil dieser Methode abgeschlossen. Nun müsst ihr eure Vorteile im Spiel noch aktivieren. Geht dabei wie folgt vor:

Geht zurück ins Menü von Diablo 3

Wählt nun in der Spielmodus-Auswahl den “Abenteuermodus” mit der Schwierigkeit “Meister” und startet das Spiel

Öffnen nun im Spiel das Beutelchen mit den Belohnungen des Challenge Rifts – Im Interface seht ihr das Symbol dafür

Schnappt euch jetzt die Waffe des Templers oder eines anderen Begleiters und rüstet sie bei euch aus

Optional: Absolviert jetzt ein Boss-Kopfgeld. Besonders geeignet sind dafür Maghda, Zoltun Kull, Belial oder der Skelettkönig. Hat einer dieser Bosse ein Kopfgeld, solltet ihr das erledigen. Da warten gleich starke Items auf euch

Danach sucht ihr in Akt 3 Kanais Würfel – Wir haben für euch einen Guide, wo ihr Kanais Würfel in Diablo 3 findet und was ihr damit machen könnt. Der Würfel ist essenziell, um die Belohnungen des Herausforderungsportals umzusetzen

Legendäres Item direkt zum Start von Season 25

Habt ihr Kanais Würfel freigeschaltet, reist ihr zurück in die Stadt und geht zum Schmied. Durch die verdienten Belohnungen aus dem Challenge Rift könnt ihr nun direkt komplett aufwerten und tut das auch. Jetzt baut ihr eine gelbe Rüstung oder gelbe Waffe für Stufe 70. Was ihr davon auswählt, hängt von eurer Klasse ab.

In der nachfolgenden Tabelle zeigen wir euch, welche Items sich je nach Klasse für euch lohnen könnten. Der Plan dahinter ist, dass ihr ein gelbes Item in Kanais Würfel zu einem legendären Item aufwertet und die legendäre Macht dann mit Kanais Würfel entzieht und bei euch aktiviert. Wie das geht, erfahrt ihr im oben verlinkten Guide zu Kanais Würfel.

So tragt ihr die legendäre Macht schon in den frühen Leveln mit euch.

Klasse Blutsplitter Würfel-Upgrade Barbar Armschienen (lvl 1) Mächtige 1H Waffe – 6/8

Mächtige 2H Waffe – 3/6 Kreuzritter Schild /

Armschienen (lvl 1) 2H Flegel – 6/8

1H Flegel – 4/7 Dämonenjäger Armschienen (lvl 1) Dolch – 2/2 Mönch Schuhe /

Armschienen (lvl 1) Faustwaffe – 8/12

Daibo – 4/8 Totenbeschwörer Handschuhe (lvl 1) –

Ringe = riskant 2H Sense – 4/4 Hexendoktor Mojo (lvl 1),

Voodoomaske (lvl 34) Zeremoniemesser – 8/12 Zauberer Quelle (lvl 33) –

Ringe (lvl 28) = riskant 1H Zauberstab – 6/10 Erklärung für die Zahlen: Der Hexendoktor hat 12 Zeremoniemesser, die einen legendären Affix besitzen, den man entziehen kann, 8 davon lohnen sich auch. Daher 8 /12

Abhängig von eurer gewählten Klasse gibt es auf Level 1 bestimmte Gegenstände, die ihr bei Kadala in der Stadt eintauschen könnt. Aus dem Belohnungsbeutel habt ihr Blutsplitter erhalten. Ab welchem Level welche Items für euch droppen, erfahrt ihr auf D3planner.com.

Schnell leveln von 1 bis 70

Habt ihr euch eine starke, legendäre Macht geholt, dann müsst ihr jetzt nur noch entsprechende Fähigkeiten ausrüsten und habt dann viel Spaß beim Leveln. Wer den Schritt mit dem Challenge Rift übersprungen hat, kann hier mit dem Level-Guide einsteigen.

Zur Vorbereitung: Season 25 von Diablo 3 in 3 Minuten erklärt

Level 1 bis 24

So könnt ihr nun Level: Entscheidet je nach persönlichem Geschmack, ob ihr versuchen wollt, mit Massakerboni zu farmen oder Nephalemportale abzuschließen. Levelt ihr mit Massakerboni, eignen sich die Bereiche der Hallen der Agonie auf Stufe 1 bis 3. Allerdings bedarf es etwas Übung, bis ihr effizient mit Massakerboni farmt.

Solo-Spieler sollten mit Massakerboni schnell vorankommen. Gruppenspieler können das bis Level 30 machen, sollten dann aber zu normalen Nephalemportalen wechseln, denn da geht es als Gruppe meist schnell voran.

Auf diese Weise könnt ihr bis Stufe 24 oder 30 leveln. Bedenkt dabei, dass:

Ihr alle 8 bis 10 Level den Schmied aufsuchen solltet und versucht, euch eine stärkere Waffe herzustellen

Ihr in regelmäßigen Abständen den Händler in der Stadt besucht und dort nach Amuletten und Ringen sucht, die “+ Schaden” bieten – In der Level-Phase sind die richtig stark

Ihr einen Kopf-Gegenstand mit Sockel ausrüsten solltet, um dort einen roten Edelstein für mehr EP einzupflanzen – Bei Waffen eignen sich in der Level-Phase die roten Edelsteine gut, um mehr Schaden rauszuholen.

Update: Die neuen Seelensplitter sind, je nach Bonus, auch sehr interessant für eure Level-Phase

Welche Schwierigkeit zum Leveln? Ihr solltet eure Schwierigkeit zwischendurch immer so anpassen, dass ihr Trash-Mobs mit 1-3 Hits aus dem Leben holt. Pflügt ihr nur so durch die Gegner hindurch, könnt ihr die Schwierigkeit hochstellen. Braucht ihr mehr als drei Treffer pro Gegner, dann solltet ihr die Schwierigkeit herunterdrehen.

Level 24 bis 40

Ab jetzt ist es effizient, mit Nephalemportalen zu leveln.

Achtet darauf, dass ihr die Portale möglichst schnell abschließt und passt dafür die Schwierigkeit an

Spielt ihr in Gruppen, ist Absprache wichtig. Ein Spieler teleportiert sich beim Kampf gegen den Riftboss schon mal raus und schließt das Portal direkt, nachdem der Boss gefallen ist. In den 30 Sekunden bis zur Schließung kehrt er zur Gruppe zurück und alle töten gemeinsam weiter Mobs im Portal.

Level 40 bis 70

Habt ihr Stufe 40 erreicht? Dann teleportiert ihr euch in die Stadt und besucht dort die Mystikerin. Diese bildet ihr nun vollständig aus.

Stellt anschließend beim Schmied eine gelbe 2H-Waffe für Stufe 70 her

Das macht ihr so oft, bis eine Waffe einen %-Affix aufweist (%-Chance einzufrieren, zu betäuben etc.)

Geht jetzt zur Mystikerin und rollt den anderen Sekundärbonus um (nicht den, mit dem %-Affix). Ihr wollt dabei eine Stufenreduzierung erhalten, die möglichst nah an 30 Stufen herankommt

Sobald ihr diese Waffen tragen könnt, rüstet ihr sie aus und dreht die Schwierigkeit richtig hoch. Im besten Fall tragt ihr eine 70er Waffe schon auf Stufe 40. Stellt dann auf Qual 6 und tastet euch langsam nach unten, wenn das noch zu schwer sein sollte.

Durch den hohen Schadensausstoß der 70er Waffe solltet ihr jetzt gut vorankommen

Leveln bis 70: Bis zum Erreichen des Max-Levels macht ihr jetzt weiter mit den Nephalemportalen. Das funktioniert auch, wenn ihr noch keine 70er Waffe tragt. Grindet hier bis Stufe 70.

Level 70 erreicht – was jetzt?

So macht ihr weiter: Nach dem Erreichen des Max-Levels geht die Season 25 in Diablo 3 für euch erst richtig los. Wer schnell vorankommen möchte, erledigt am besten die ersten vier Kapitel der Saisonreise (auf dem PC via Shift+J aufrufbar) und sichert sich damit ein Starter-Set.

Das Starter-Set erhaltet ihr durch Haedrigs Geschenk. Wenn ihr das vervollständigt hat, könnt ihr locker auf hohen Qualstufen spielen und euch da schnell noch besser ausrüsten.

Mit welcher Level-Methode geht ihr die neue Season an? Seid ihr ein Freund der Methode mit den Challenge Rifts oder lasst ihr die Portale lieber außen vor und levelt ohne sie? Schreibt uns eure Vorgehensweise und Tipps zum Leveln doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.