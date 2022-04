Diablo 3: Welche Klasse spielst du in Season 26? Frag das Schicksals-Rad

In Diablo 3 steht der Start von Season 26 vor der Tür. Doch welche Klasse spielt ihr? Wir helfen euch hier bei der Auswahl und stellen euch das Schicksalsrad bereit.

Was ist los bei Diablo 3? In dieser Woche startet Season 26 mit Patch 2.7.3 in Blizzards Hack’n’Slay. Start ist am 15. April. Nun stellen sich Veteranen und neue Spieler die Frage: Mit welcher Klasse soll ich denn in dem neuen Kapitel spielen?

In diesem Artikel haben wir für euch eine Umfrage zu euren Lieblingsklassen. Wer sich noch unschlüssig ist, kann zunächst das Schicksalsrad am Ende des Artikels nutzen. Durch den Dreh bekommt ihr eine der sieben Klassen zugewiesen, die ihr spielen sollt.

Was passiert in Season 26?

Das ist das Thema: Das große Thema der nächsten Monate wird „Echoing Nightmare“. Das ist ein neuer Modus im Spiel, den es in ähnlicher Form bereits im Jahr 2015 gab. Doch alles wurde aufgefrischt und soll nun besser funktionieren. Ihr seid in einer Arena, in der immer wieder Wellen von Gegnern spawnen. Die Schwierigkeit steigt dabei immer weiter. Ihr kämpft dort, bis ihr nicht mehr könnt und holt euch am Ende dafür besondere Belohnungen ab.

Diablo 3 erfrischt das Endgame in Season 26 mit einem neuen Modus – Das ist „Echoing Nightmare“

Balancing: Der neue Patch 2.7.3 ändert Sets, Attacken oder Gegenstände bei Barbaren, Kreuzrittern und auch beim Mönch. Möglicherweise sind Änderungen dabei, die euch die Klasse schmackhaft machen und eure Wahl beeinflussen. Die Patch Notes zu Patch 2.7.3 in Diablo 3 findet ihr bei uns auf MeinMMO.

Umfrage: Welche Klasse spielt ihr in Season 26?

Stimmt hier ab: Jeder von euch hat eine Stimme, die ihr auf eine der sieben Klassen aus Diablo 3 verteilen könnt. Falls ihr vorhabt, mehrere Klassen in Season 26 zu spielen, dann gebt eure Stimme einfach der Auswahl, auf die ihr euch am meisten freut.

Noch nicht entschieden? Fragt das Schicksalsrad

Das könnt ihr nutzen: Wenn es euch egal ist, welche Klasse ihr in Season 26 spielt, dann könnt ihr auch das Schicksal entscheiden lassen. Gut, Schicksal ist ein großes Wort für ein digitales Rad, das zufällig auf einer der sieben Ergebnisse stehenbleibt. Aber nennen wir es einfach so.

Wenn ihr sowieso schon zwischen 2 oder mehr Klassen schwankt, könnte euch das Rad die Entscheidung abnehmen. Wir binden euch das Teil hier ein. Klickt es einmal an, damit es sich dreht und euch ein Ergebnis liefert.

Falls ihr das Rad im Artikel nicht sehen könnt, findet ihr es hier auf der Webseite von Wheeldecide.com.

Habt ihr euch für eine Klasse für Season 26 in Diablo 3 entscheiden? Egal, ob ihr sie mit der Hilfe des Rades oder aus eigenen Argumenten gewählt habt, schreibt uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare, warum es gerade diese Klasse wird und was ihr damit vorhabt. Spielt ihr am liebsten einfach solo für euch selbst oder sind es die Gruppen-Inhalte, die euch locken?

