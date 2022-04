Diablo 3: Die Gewinner und Verlierer von Season 25 – Wer führt kurz vorm Saison-Ende?

In Diablo 3 endet Season 25 in wenigen Tagen. Wir werfen einen Blick in die Ranglisten und schauen, welche Klassen in S25 nun am besten performt haben und wer auf den hinteren Plätzen landet.

Wann ist Ende von Season 25? Die aktuelle Saison endet am Sonntag, den 10. April 2022. Ihr habt noch wenige Tage, um euch mit den besonderen Inhalten auszutoben und euch mit anderen Spielern in der Rangliste zu messen.

Kurz vor dem Ende schauen wir, wie jede Klasse performte.

Leaderboards aus Season 25 vom 7. April

Das zeigen wir hier: Wir haben uns die aktuellen Ranglisten von Season 25 in Diablo 3 angesehen. Daraus zeigen wir euch hier die Zwischenstände der europäischen Leaderboards im Sotftcore-Modus für Solo-Spieler. Die Zeiten stammen aus der „Gesamt“-Kategorie, die alle Sets der jeweiligen Klassen zählt.

Der Stand der Daten ist vom 7. April 2022 um 13:20 Uhr.

Die aktuelle Ranglisten-Übersicht vom 7. April

Welche Builds werden gespielt? In der Aufzählung haben wir für euch jeweils das Heldenprofil verlinkt, mit dem der Rekord aufgestellt wurde. Ob dort weiterhin die Builds angelegt sind, mit denen die Zeiten aufgestellt wurden, ist nicht garantiert. Mit dem Blick auf das Heldenprofil bekommt ihr einen Einblick darin, mit welchen Fähigkeiten und Gegenständen die Charaktere gerade ausgestattet sind.

Was fällt auf? In Season 25 zeigt sich der Mönch wieder sehr stark. Schon bei unserem Rückblick im Februar waren Mönche mit Abstand auf dem ersten Platz und konnten in den letzten Tagen ihren Vorsprung noch weiter ausbauen. Sie haben nochmal einen deutlichen Vorsprung vorm Mittelfeld, das sich in 4 bis 5 Minuten durch die Greater Rifts boxt.

Zu den Verlierern zählen in dieser Season die Barbaren, die mehr als 4 Minuten länger vor ein GR-Rift-Clear im Vergleich mit dem ersten Platz brauchen. Doch „Verlierer“ muss man hier relativ sehen. Denn Stufe 150 in Greater Rifts ist aktuell das Höchste der Gefühle. Mehr geht nicht. Eine Zeit von unter 10 Minuten ist einfach verdammt stark. Das Saisonthema von S25 spielt hier all seine Trümpfe aus.

Darum sind auch die Barbaren richtig stark – nur eben nicht so schnell wie Mönche.

Wie gefällt euch Season 25 und die Entwicklung, dass alle Klassen Greater Rift 150 clearen können und es letztlich nur noch Sekunden sind, die über die Rankings entscheiden?