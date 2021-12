Diablo 3 Season 25: Beste Klassen, beste Builds – Tier List

In der Tier List für Season 25 in Diablo 3 zeigen wir euch die besten Klassen, Builds und Items. Berücksichtigt werden dabei auch Balance-Änderungen aus Patch 2.7.2.

Was ist los in Diablo 3? Heute, am 10. Dezember, startet Season 25 in Diablo 3. Die neue Saison läuft mit dem Patch 2.7.2, der die Seelensplitter ins Spiel bringt. Jeder, der mit Season 25 beginnt, fängt mit seinem Charakter bei “null” an und versucht dann, schnell auf Level 70 zu kommen.

In dieser Tier-List wollen wir euch zeigen, welche Klassen und Builds das größte Potenzial in S25 haben und welche Klasse damit die beste ist.

Was macht Season 25 besonders? Das große Highlight in Season 25 sind die Seelensplitter. Ihr erhaltet sie aufgrund des neuen Saisonthemas und könnt gleichzeitig bis zu zwei Steine pro Build tragen. Jeder Seelensplitter lässt sich dreimal aufwerten. Auf die Builds in Season 25 hat das Einfluss, denn bestimmte Fähigkeiten harmonieren sehr gut mit den neuen Klunkern.

Wer erstellt die Tier List? Als Grundlage nehmen wir die Tier-List von maxroll.gg. Die Webseite entwickelt diese Tier-List mit aufwendigen Tests und Mathematik. Dahinter steckt das Team rund um Rob, Wudijo, Northwar, Facefoot, Raxxanterax, und Chewignom. Große Diablo-Streamer nutzen zum Teilen ihrer Builds nun die Webseite maxroll.gg. Diese gibt es seit dem 1. April sogar auf deutscher Sprache.

Wir binden euch die Tier-List hier im Artikel als Grafik ein. Hier und auf den folgenden Seiten des Artikels präsentieren wir euch jeweils die Top-3-Builds für jede Klasse und einen Link zum Build (auf Deutsch) dazu. Damit könnt ihr die Builds problemlos nachbauen und euch damit durch Season 25 schnetzeln.

Die Tier List zu Season 25 in Diablo 3 – Quelle: Maxroll.gg

Was bedeuten die Einteilungen “S” bis “F”? Die stärksten Builds von Season 25 findet ihr im S-Tier. Sie haben das höchste Potenzial in dieser Season. Die Tier-Einstufungen darunter haben weniger Potenzial, sind aber lange nicht “schlecht”.

Nutzt diese Tier List also als grobe Orientierung. Das eigentliche Potenzial eines Builds bestimmt ihr selbst damit, wie viele Paragonlevel ihr mit eurem Charakter farmt. Mit genug Zeit-Investment ist jede Klasse und ein Großteil der Builds stark.

Dazu solltet ihr bedenken, dass jeder der aufgeführten Builds, auch die im F-Tier, in der Lage sind, große Nephalemportale der Stufe 150 zu knacken. Diesen Meilenstein braucht ihr, um archaische Gegenstände freizuschalten. Sie zählen mit zu den stärksten Items in Diablo 3.

Das zeigen wir euch hier: Auf dieser und den nächsten sechs Seiten des Artikels findet ihr die drei Top-Builds für Barbar, Dämonenjäger, Hexendoktor, Mönch, Zauberer, Kreuzritter und Totenbeschwörer. Klickt ihr auf die Verlinkungen hinter den Builds, werdet ihr zur Webseite von maxroll.gg weitergeleitet. Dort findet ihr dann die Builds im Detail mit allen Gegenständen, Seelensplittern, Edelsteinen, Fähigkeiten und Runen.

Falls die Builds mit “LoN” oder “LoD” benannt sind, dann sind das Abkürzungen für die Vermächtnis-Boni. Diese erhaltet ihr durch einen Edelstein oder ein Set aus Ringen.

LoN: Legacy of Nightmares – Vermächtnis der Alpträume

LoD: Legacy of Dreams – Vermächtnis der Träume

Die 3 besten Builds des Barbars in Season 25

A-Tier: Wirbelwind (via maxroll.gg) – Der WW-Build des Barbars schaffte es in Season 25 nicht mehr ins S-Tier. Dennoch spielt sich das Set nach wie vor gut und sehr einfach. Beim Durchführen von Wirbelwind rast ihr durch die Portale und belegt Gegner auch noch mit “Zerfleischen” (dank Ambos Stolz). Es ist ein Set, das man leicht lernen, aber schwer meistern kann.

(via maxroll.gg) – Der WW-Build des Barbars schaffte es in Season 25 nicht mehr ins S-Tier. Dennoch spielt sich das Set nach wie vor gut und sehr einfach. Beim Durchführen von Wirbelwind rast ihr durch die Portale und belegt Gegner auch noch mit “Zerfleischen” (dank Ambos Stolz). Es ist ein Set, das man leicht lernen, aber schwer meistern kann. A-Tier: LoD Hammer (via maxroll.gg) – Mit diesem Set spielt ihr ganz anders als ein WW-Barb. Die Vorteile des Builds sind, dass ihr viel aushaltet, schnell angreift und dabei viel Schaden rauspumpt. Allerdings habt ihr nur einen kleinen AOE-Radius und der Spielstil ist nicht sonderlich abwechslungsreich.

(via maxroll.gg) – Mit diesem Set spielt ihr ganz anders als ein WW-Barb. Die Vorteile des Builds sind, dass ihr viel aushaltet, schnell angreift und dabei viel Schaden rauspumpt. Allerdings habt ihr nur einen kleinen AOE-Radius und der Spielstil ist nicht sonderlich abwechslungsreich. B-Tier: Erdbeben mit Starterset (via maxroll.gg) – Das “Macht der Erde”-Set ist das Starterset für Barbaren in Season 25. Das lässt sich gut mit einem Erdbeben-Build kombinieren, der richtig viel Spaß bringt. Ihr hüpft von Monstermasse zu Monstermasse und ballert mit eurem AOE-Schaden alles aus den Latschen. Ein spaßiger Build, den jeder mal probieren sollte, der Barbaren in Diablo 3 mag.

Auf der nächsten Seite zeigen wir euch die drei besten Builds des Dämonenjägers in Season 25 von Diablo 3.