Diablo 3: Tier List für Season 30 – Beste Klassen, beste Builds

Ihr könnt die Tier List für Season 30 als Orientierung der stärksten Builds für jede Klasse nutzen. Im Grunde kommt es in Diablo 3 darauf an, wer mehr grindet und das bessere Gear findet.

Was bedeutet Tier “S” bis “F”? Diese Tier List besteht aus den besten Builds, die es im Spiel gibt. Mit den Einstufungen von S bis F wird das Potenzial dieser Builds in Großen Nephalemportalen bewertet. Das S-Tier ist dabei das Beste. Bedenkt aber, dass auch Builds im F-Tier stark sind. Sie haben nur weniger Potenzial.

Was passiert bei Diablo 3? Ab dem 12. Januar 2024 läuft Season 30 in Diablo 3 . Mit dem Patch 2.7.7 beginnen die „Herrscher der Hölle“ erneut als Saisonthema. Am Anfang eines neuen Kapitels starten Spieler mit Saisoncharakteren bei “Null” und klettern dann bis zur Maximalstufe 70 hoch.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to