Wir zeigen euch hier die besten Gegenstände für die Begleiter in Diablo 3. Das sind Schuft, Templer und Verzauberin. Tragen sie die besten Items, wirkt sich das gut auf euer Gameplay aus.

Um was geht es? In Diablo 3 habt ihr die Möglichkeit, Begleiter zu rekrutieren. Die begleiten euch dann in allen möglichen Dungeons und auf den Schlachtfeldern und greifen, meistens helfend, ins Geschehen ein.

Damit sie noch effektiver sind, könnt ihr sie mit Waffen und Gegenständen ausstatten. Sie besitzen Slots für:

Waffe

Nebenhand

Relikt

Amulett

2 Ringe

Wir zeigen euch hier die sinnvollsten Items für diese sechs Slots und zeigen anschließend, welche Werte die Items haben sollten.

Beste Items für Templer – Best in Slot?

Was sollte man tragen? Beim Templer achtet man auf Waffen, die Procs auslösen. Thunderfury oder Eun-jang-do sind hier gute Möglichkeiten. Bei Schilden könnte man, je nach Build, eher in Richtung Schaden gehen oder mit Ablenkender Frost mehr CC ins Spiel zu bringen.

Das Relikt soll den Templer unsterblich machen.

Was ist das Besondere? Synergien gibt es beim Donnerzorn und beim Wyrdschutz. Der Waffenproc löst Blitzschaden aus und Wyrdschutz hat die Chance, bei Blitzschaden Gegner zu betäuben. Außerdem sorgt die Waffe generell noch für Verlangsamungen.

Darüber hinaus funktionieren Ablenkender Frost und Laterne der Gerechtigkeit gut miteinander. Durch den Ring gibt es eine höhere Blockchance, die durchs Schild zu mehr eingefrorenen Gegnern führen kann.

Diese Gegenstände harmonieren vor allem mit den Ringen und sind für CC ausgelegt. Seid ihr mehr auf Zähigkeit aus, ist Einheit eine bessere Wahl als Ring. Für höheren Schaden empfiehlt sich der Oculus Ring.

Beste Items für Schuft – Best in Slot?

Was sollte man tragen? Als Waffen empfehlen wir euch in absteigender Reihenfolge die drei aufgelisteten hier.

Im Relikt-Slot nutzt man auch hier wieder ein Item, das den Begleiter unsterblich macht.

Was ist das Besondere? Die Waffen-Empfehlungen des Schurken sind darauf ausgelegt, euch beim Kiten zu unterstützen. Alle drei Bögen haben die Möglichkeit, für Crowd-Control zu sorgen.

Beste Items für Verzauberin – Best in Slot?

Was sollte man tragen? Die Verzauberin gilt als Begleiter mit starkem CC. Mit einer Waffe wie dem Sultan kann man Elite-Gruppen für Zeiträume außer Gefecht setzen. Solltet ihr mehr Wert auf Schaden legen, sind der Schmelzofen oder Maximus gute Möglichkeiten dafür.

Wie auch bei den anderen Begleitern sorgt ihr auch bei der Verzauberin mit einem Relikt für Unsterblichkeit.

Was ist das Besondere? Die Verzauberin bringt mit ihren Fähigkeiten schon viel CC mit. Das steigert ihr entweder mit dem Sultan oder bringt, wenn gewollt, mehr Schaden mit in den Build. Abgesehen davon bringt dieser Build wenig Überraschungen.

Welche Stats brauchen die Items?

Bedenkt das: Die Main-Stats für die Begleiter erklären sich praktisch von alleine.

Templer -> Stärke

Schuft -> Geschicklichkeit

Verzauberin -> Intelligenz

So solltet ihr auch Edelsteine verteilen. In Waffen allerdings lohnt sich ein Makelloser Königlicher Rubin für alle Begleiter am meisten.

Nachfolgend zeigen wir euch die Prioritätsliste für die Werte auf den Gegenständen der Begleiter.

Slot Wert-Priorität Waffe 1. Abklingzeit

2. Angriffstempo

3. Hoher Schaden-Bereich

4. Primär-Stat

5. Sockel Schild (Templer) 1. Primär-Stat

2. Blockchance

3. Kritische Trefferchance

4. Sockel

5. Vitalität Begleiter-Gegenstand 1. Primär-Stat

2. Block-Chance (Templer)

3. Kritischer Trefferschaden

4. Vitalität

5. Widerstand gegen alle Amulett 1. Abklingzeit

2. Angriffsgeschwindigkeit

3. Primär-Stat

4. Kritische Trefferchance

5. Sockel Ring 1. Abklingzeit

2. Angriffsgeschwindigkeit

3. Block-Chance (Laterne)

4. Primär-Stat

5. Kritische Trefferchance



Das müsst ihr noch wissen

