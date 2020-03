In diesem Level-Guide für Season 20 in Diablo 3 zeigen wir euch, wie ihr schnell auf Level 70 leveln (speedleveln) könnt. Wir erklären euch hier die einzelnen Schritte und warum sich ein Challenge Rift lohnt.

Was zeigen wir hier? In diesem Artikel erfahrt ihr, wie ihr eure Charaktere effektiv levelt. Nachdem man sich für eine Klasse entschieden hat, ist das große Ziel in Season 20 von Diablo 3, schnell Level 70 zu erreichen. Denn dann geht der Spaß erst richtig los.

Alles, was ihr zum Start von Season 20 in Diablo 3 wissen müsst.

Mit diesem Guide richten wir uns weniger an Anfänger, die zum ersten Mal Diablo 3 spielen. Viel mehr sprechen wir damit erfahrene Spieler und Wiedereinsteiger an, die in Vergangenheit schon einige Stunden Diablo 3 spielten.

Schnell leveln in Season 20 von Diablo 3

Im Verlauf der letzten Seasons von D3 haben sich die Level-Methoden kaum verändert. Wir empfehlen einen Start mit Herausforderungsportal und Kanais Würfel. Die Taktik erklären wir hier.

Startet mit einem Herausforderungsportal (Challenge Rift)

Die Vorbereitung: Um mit Season 20 zu starten, müsst ihr zunächst einen saisonalen Charakter erstellen. Setzt dabei den Haken bei „Saisonaler Held“, damit der Char für Season 20 zulässig ist. Seid ihr euch noch unsicher, welche Klasse ihr nehmen sollt? Dann fragt an dieser Stelle das Schicksalsrad.

Betretet mit dem Charakter dann einmal das Spiel und verlasst es gleich wieder ins Menü. Jetzt startet ihr bei den Spieleinstellungen das Herausforderungsportal und schließt es ab. Es ist besonders wichtig, dass ihr zuerst euren Saisoncharakter auswählt, bevor ihr das Herausforderungsportal startet.

Hinweis: Das geht nur, wenn ihr in Diablo 3 schon einmal ein Großes Nephalemportal abgeschlossen habt. Falls ihr das mit eurem Account noch nicht gemacht habt, überspringt ihr diesen Schritt.

Was bringt das Portal? Ihr macht diesen Schritt, um die Belohnung einzusacken. Die besteht aus Kopfgeld-Material (15 von jedem), 35 Atem des Todes, 475 Blutsplitter, Crafting-Material und 4,6 Millionen Gold. Das erleichtert euch das Leveln.

Wie geht es weiter?

Jetzt startet ihr ein neues Spiel im Abenteuer-Modus auf dem Schwierigkeitsgrad „Meister“

Darin angekommen öffnet ihr das Beutelchen, das ihr als Belohnung für das bestandene Herausforderungsportal erhalten habt

Rüstet die Waffe des Templars (oder eines anderen Begleiters) aus

Optional – Schließt ein Boss-Kopfgeld ab. Besonders gut eignen sich Maghda, Zoltun Kull, Belial oder der Skelettkönig. Hat einer dieser Bosse ein Kopfgeld, solltet ihr es abschließen – das gibt starke Items für euch. Gibt es da kein Kopfgeld, überspringt ihr diesen Schritt

Geht jetzt nach Akt 3 und schaltet Kanais Würfel frei (Wichtig, wenn ihr das Herausforderungsportal abgeschlossen habt)

Wichtiges Item holen: Nachdem ihr Kanais Würfel freigeschaltet habt, geht ihr in die Stadt und wertet den Schmied vollständig auf. Bei ihm baut ihr jetzt eine Level-70-Waffe oder -Rüstung. Das Item wertet ihr in Kanais Würfel zu einem legendären Gegenstand auf und entzieht dessen Macht, um sie passiv freizuschalten. So nutzt ihr die passive Power der Level 70 Waffe schon auf Level 1.

Ihr müsst dabei nur hoffen, dass beim Aufwerten der Waffe oder Rüstung das richtige Teil entsteht.

Reddit-Nutzer Rattlez erklärt, ab welchem Level man Blutsplitter bei Kadala eintauschen oder ein Item im Würfel upgraden sollte, damit man eine starke legendäre Eigenschaft zum Leveln bekommt und wie groß die Chancen darauf sind.

Klasse Blutsplitter Würfel-Upgrade Barbar Armschienen (lvl 1) Mächtige 1H Waffe – 6/8

Mächtige 2H Waffe – 3/6 Kreuzritter Schild / Armschienen (lvl 1) 2H Flegel – 6/8

1H Flegel – 4/7 Dämonenjäger Armschienen (lvl 1) Dolch – 2/2 Mönch Schuhe / Armschienen (lvl 1) Faustwaffe – 8/12

Daibo – 4/8 Totenbeschwörer Handschuhe (lvl 1) – Ringe = riskant 2H Sense – 4/4 Hexendoktor Mojo (lvl 1), Voodoomaske (lvl 34) Zeremoniemesser – 8/12 Zauberer Quelle (lvl 33) – Ringe (lvl 28) = riskant 1H Zauberstab – 6/10

Dämonenjäger und Totenbeschwörer haben beide 100%-Chancen, eine starke Fähigkeit zu ergattern.

Abhängig von eurer gewählten Klasse gibt es auf Level 1 bestimmte Gegenstände, die ihr bei Kadala in der Stadt eintauschen könnt. Aus dem Belohnungsbeutel habt ihr Blutsplitter erhalten. Ab welchem Level welche Items für euch droppen, erfahrt ihr auf D3planner.com

Level 1-24

Durch die oben gezeigte Vorbereitung startet ihr jetzt möglicherweise gleich mit einem heftigen Buff in Season 20. Durch das Freischalten von Kanais Würfel seid ihr auch eventuell schon im Level gestiegen, weil ihr auf dem Weg dorthin Mobs erledigt habt. Jetzt geht das „richtige“ Leveln los.

Je nach Spielstil levelt ihr jetzt entweder mit Massaker-Boni in den Hallen der Agonie auf Ebene 1-3 oder kümmert euch um das Abschließen von Nephalemportalen. Für Solo-Spieler bieten sich die Massaker-Boni an. In Gruppen nutzt man diese am besten bis maximal Level 30 und wechselt dann zu normalen Nephalemportalen.

Das Leveln mit Massakerboni oder Nephalemportalen macht ihr dann erstmal bis Level 24.

Alle 8-10 Level könnt ihr den Schmied aufsuchen und versuchen, dort eine bessere Waffe zu craften

Schaut regelmäßig bei den Händlern in der Stadt vorbei. Diese könnten euch Ringe oder Amulette verkaufen, die als Affix „+ Schaden“ bieten. Fürs Leveln sind diese super geeignet

Lootet ihr einen Kopf-Gegenstand mit einem Sockel, packt ihr dort am besten einen roten Edelstein rein, der euch dann mehr Erfahrungspunkte bietet. Solltet ihr Waffen mit Sockelplätzen besitzen, eignen sich auch hier rote Edelsteine. Sie bringen direkt mehr Schaden.

Level 24 – 40

Nun solltet ihr eure Schwierigkeit anpassen. Mobs sollten schnell, aber nicht zu schnell sterben. Mit 1 bis 3 Angriffen sollten die Trash-Mobs sterben. Merkt ihr, dass das viel zu einfach ist, setzt ihr die Schwierigkeit höher.

Gelevelt wird jetzt am besten in Nephalemportalen.

Solospieler müssen nur darauf achten, sie schnell zu erledigen

Gruppenspieler stellen einen Spieler ab, der nach dem Tod des Rift-Bosses das Portal schließt – danach gesellt er sich zu den anderen Spielern, um in den verbleibenden 30 Sekunden noch weiter Mobs kloppen

Erreicht ihr Level 40, bildet ihr die Mystikerin voll aus.

Stellt beim Schmied jetzt eine gelbe 2H-Waffe für Level 70 her. Baut so viele, bis einer der Sekundärboni mit %-Affix entsteht (%-Chance einzufrieren, zu betäuben etc.).

Habt ihr so eine Waffe mit diesem Affix, geht ihr zur Mystikerin und rollt den anderen Sekundär-Bonus um. Das Ziel ist eine Stufenreduzierung, die möglichst nah an 30 Level rankommt.

Sobald ihr die Waffe anlegen könnt, dreht ihr die Schwierigkeit dann richtig hoch. Erstmal auf Qual 6 und dann langsam nach unten tasten. Dieser enorme Schaden der Waffe sollte euch weit voranbringen.

Sollte für euch alles nach Plan laufen, seid ihr nun richtig mächtig. Denn ihr habt eine Level-70-Waffe schon auf Stufe 40 und außerdem eine legendäre Eigenschaft in Kanais Würfel sowie, je nach Klasse, Ausrüstung von Kadala.

Level 40 – 70

Solltet ihr die 70er Waffe schon anlegen können, startet ihr jetzt mit einer hohen Qualstufe in die Nephalemrifts. Sonst macht ihr diese so lange auf einer geringeren Schwierigkeit, bis ihr die Waffe anlegen könnt.

Ihr grindet nun bis zum Erreichen von Level 70 die Nephalemportale auf Qual 3 bis 6. Bedenkt, dass in den höheren Leveln die Schwierigkeit eventuell wieder gesenkt werden muss, weil die Gegner dort hart zuhauen.

Wie geht es weiter? Habt ihr jetzt Level 70 erreicht, geht die Saison für die meisten erst richtig los. Erledigt jetzt Haedrigs Saisonreise und schnappt euch als Belohnung Haedrigs Geschenke. Diese Sets erhaltet ihr in Season 20 geschenkt.

Welchen Build sollte man spielen? Anfangs hängt der Build stark davon ab, welche Items ihr beim Leveln oder kurz danach findet. Es lohnt sich, dann auf starke Builds hinzuarbeiten, wenn ihr in den Großen Nephalemportalen Fortschritte machen wollt.

In unserer Tier-List für Season 20 von Diablo 3 zeigen wir euch zu jeder Klassen die drei stärksten Builds.