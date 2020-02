Season 20 startet in Diablo 3 schon in wenigen Tagen mit Patch 2.6.8. Alles zum Start, Inhalten, Sets und Saisonthema findet ihr hier.

Was ist neu? Im Blog von Diablo 3 kündigte Blizzard nun endlich an, wann das nächste Kapitel in Diablo 3 starten wird. Und das ist etwa zur Mitte vom März.

Wann startet Season 20? Los geht die neue Season am 13. März 2020. Das ist ein Freitag. Wie gewohnt, öffnen sich dann um 17:00 Uhr die Pforten der Server und lassen euch neue Saisoncharaktere erstellen, mit denen ihr wieder von Level 1 beginnend in eure Abenteuer zieht.

Das gilt auch für Spieler auf Konsolen. Für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch startet die Season 20 auch am 13. März um 17:00 Uhr. Da gibt es diesmal keine Verzögerung.

Das ist auch der Tag, an dem das Path-of-Exile-Addon „Delirium“ seinen Release hat. Zum Season-Start hat Blizzard also gleich eine harte Konkurrenz unter den ARPGs.

Was ändert Season 20?

Für die kommende Season 20 hat Blizzard wieder einiges in Diablo 3 zu bieten. Darunter:

ein spannendes Saisonthema

kosmetische Belohnungen

Haedrigs Geschenke

frischer Patch 2.6.8

Das Saisonthema „Die verbotenen Archive“

Was ist das? Seit einigen Seasons bringt Blizzard spezielle Themen, die die Kapitel einzigartig gestalten sollen. In S20 dreht sich dabei alles um Kanais Würfel. Denn ihr habt die Möglichkeit, die Würfelplätze ganz nach euren Vorstellungen zu füllen.

Ihr werdet nicht länger gezwungen, einen Ring, eine Rüstung und eine Waffe dort zu equippen. Nein, ihr könnt auch einfach drei Waffen in den Würfel werfen.

Was der Kanai-Buff in Season 20 von Diablo 3 bringt und warum Spieler das am liebsten für immer behalten würden, erklären wir euch hier.

Kosmetische Belohnungen

Altes und Neues: In Season 17 begann Blizzard bereits damit, Belohnungen, die es schon mal in Diablo gab, wieder zu verteilen. Das sollte den Spielern helfen, die diese Cosmetics vielleicht beim ersten Mal verpassten.

In Season 20 kehren deshalb Belohnungen aus Season 8 zurück.

Doch es soll nicht nur alte Belohnungen geben. Wer die komplette Saisonreise in Season 20 abschließt, erhält den Fledermaus-Begleiter und einen neuen Portrait-Rahmen.

Die neuen Inhalte sehen so aus:

Welche Sets verschenkt Haedrig?

Was ist das? Für das Abschließen von Kapitel 2, 3 und 4 der Saisonreise erhaltet ihr Haedrigs Geschenke, die mit Set-Teilen bestückt sind. Zu jeder Season ändern sich die Sets, die dabei verteilt werden.

Wir zeigen euch hier die Sets, die ihr in S20 bei Diablo 3 geschenkt bekommt.

Was ändert Patch 2.6.8 in Diablo 3?

Das ist neu: Mit dem Patch werden gleich drei neue Sets in Diablo 3 einziehen. Eins für den Barbaren, eins für den Hexendoktor und eins für den Zauberer.

Hexendoktor – Mundunugus Ornat:

Setbonus 2 Teile: Großer böser Voodoo folgt euch jetzt und hält doppelt so lange an.

Setbonus 4 Teile: Wenn ihr die Geisterwelt betretet, wird euer erlittener Schaden 30 Sekunden lang um 60 % verringert.

Setbonus 6 Teile: Geistersperrfeuer verursacht 20.000 % erhöhten Schaden plus weitere Schaden in Höhe eurer fünffachen Manaregeneration pro Sekunde.

Zauberer – Der Typhonschleier:

Setbonus 2 Teile: Verdoppelt die Dauer von Hydras und erhöht die Anzahl der Köpfe von mehrköpfigen Hydras um 2.

Setbonus 4 Teile: Erlittener Schaden wird für jeden lebenden Hydrakopf um 8 % verringert, solange einer verfügbar ist. Jedes Mal, wenn ihr Schaden erleidet, stirbt ein Hydrakopf. Köpfe können nicht öfter als einmal pro 2 Sekunden sterben

Setbonus 6 Teile: Hydras verursachen pro lebendem Hydrakopf um 1.300 % erhöhten Schaden.

Barbar – Horde der neunzig Wilden:

Setbonus 2 Teile: Verdoppelt die Effektivität aller Schreie. Von Furcht ergriffene, vereiste oder betäubte Gegner erleiden doppelten Schaden

Setbonus 4 Teile: Jeder Stapel von Raserei verringert euren erlittenen Schaden um 6 %. Raserei hält doppelt so lange an.

Setbonus 6 Teile: Raserei verursacht pro Stapel 1.000 % erhöhten Schaden.

Die vollständigen Patch-Notes zu Patch 2.6.8 findet ihr hier auf diablo3.com.

Schwierige Startzeit mit Path of Exile?

Das sagen die Spieler: Im Reddit-Post des Diablo-Forums zur Ankündigung von Season 20 bemängeln Spieler den Start-Termin. „Ihr habt es verpatzt, weil ihr zur gleichen Zeit wie die neue Liga in Path of Exile startet. Ihr hättet eine Woche früher starten sollen“, schreibt Reddit-Nutzer Quzoide.

Path of Exile wird noch härter und komplexer: Das steckt im neuen Addon Delirium

Der Post hat viele Upvotes im Thread. Spieler erklären, dort, dass sie lieber erst eine Woche Diablo 3 spielen wollten, bevor sie dann in Path of Exile eintauchen. So könnten sie es arrangieren, beide Inhalte nicht zu verpassen.

„Das wird eine Geistersaison, mit dem gleichen Startdatum wie die PoE-Liga. Wie wahnsinnig“, schreibt flessi00 auf Reddit.

Doch andere Spieler wie Eamk erklären: „Es gibt immer noch viele Leute, die lieber Diablo 3 als PoE spielen. Mich eingeschlossen.“

Was sagt Blizzard dazu? Nevalistis schreibt in der Rolle als Community Managerin im Diablo-Forum und antwortet auf den Wunsch, die Season eine Woche früher zu starten.

[…] In diesem Fall hätte uns der Start eine Woche früher nicht die Zeit zwischen Patch-Launch und Season-Launch gegeben, um Last-Minute-Fehlerbehebungen oder Balance-Änderungen durchzuführen. Wir haben genau aus dem Grund die Zeit zwischen Patch-Veröffentlichung und Season-Start größer gelassen. Das basiert auf unseren Erfahrungen und Spieler-Feedback. […] Quelle: Nevalistis auf Reddit

Sie schreibt, dass es immer wieder zu solchen Termin-Überschneidungen kommen kann. „Es ist mehr ein unglücklicher Zufall als alles andere“.

Freut ihr euch schon auf Season 20 in Diablo 3?