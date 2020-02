Season 20 in Diablo 3 wird bald starten. Das Saisonthema für Patch 2.6.8 stellten die Entwickler bereits vor. Es wird Kanais Würfel stark verändern.

Was ist das für ein Saisonthema? In Diablo 3 startet Season 20 mit dem neuen Patch 2.6.8.

Seit einiger Zeit bringt Blizzard zu jeder neuen Season auch ein neues Thema, das die jeweilige Saison einzigartig gestalten soll.

In Vergangenheit gab es bereits doppelte Horadrische Würfelchen, mehr Goblins oder zuletzt auch einen krassen stapelbaren Buff, der bei 1.000 Stapeln den Endboss beschwor.

Für Season 20 hat sich Blizzard eine Überarbeitung von Kanais Würfel ausgedacht. Gut, das wurde in der Community schon häufiger als Saisonthema gewünscht. Sagen wir, Blizzard wird es für Season 20 umsetzen.

So könnt ihr jedem der drei Slots im Würfel eine Waffe, ein Rüstungsteil oder ein Schmuckstück zuweisen. In beliebiger Reihenfolge und Anzahl. Wer also will, packt 3 Waffen gleichzeitig in den Gürtel. Oder 3 Ringe. Oder 2 Ringe und eine Waffe, oder … ihr versteht schon.

Die Änderungen von Patch 2.6.8 für Diablo 3 inklusive 3 neuer Sets findet ihr hier.

Wie wirkt sich das Saisonthema „Verbotene Archive“ aus?

Den Buff beschreibt Blizzard so:

Während Saison 20 werden alle Plätze in Kanais Würfel legendäre Eigenschaften von Waffen, Rüstung oder Schmuck enthalten können. – Das bedeutet, dass ihr drei Rüstungseigenschaften, drei Waffeneigenschaften, drei Schmuckeigenschaften oder jede beliebige Kombination aus allen Kategorien auswählen könnt. – Gegenstände sind nicht mit sich selbst additiv oder multiplikativ (das bedeutet, ihr könnt nicht mehrere Versionen einer Eigenschaft desselben Gegenstands miteinander stapeln). – Nach Ende der Saison, wenn die Charaktere ins nicht saisonale Spiel übertragen werden, werden alle aktuell in Kanais Würfel aktiven Eigenschaften zurückgesetzt. Quelle: Diablo 3-Blog

Für die Spieler ist das eine willkommene Abwechslung, denn jetzt kann man seine beliebten Builds so aufwerten, wie man das schon immer wollte.

In euren Build passte bisher kein Ring der Elemente, weil ein anderes Schmuckstück wichtiger war? Das ist kein Problem mehr.

Warum ändert das alle Builds? Schauen wir uns die Tier-List von Season 19 in Diablo 3 genauer an. Dort findet ihr meist Builds vor, die sich in Kanais Würfel für eine der besten Optionen innerhalb einer Kategorie entscheiden müssen.

Manche Builds setzen auf eine entscheidende Waffe, um zu funktionieren. Wer will, kann sich jetzt zu dieser Waffe auch noch den Schmelzofen dazupacken, um noch mehr Schaden gegen Elitegegner zu verursachen.

Einige der Rüstungsgegenstände wählte man in Kanais Würfel nur, weil man den Slot sowieso füllen musste. Ein weiterer Ring, ein Amulett oder eine Waffe können diese Builds noch viel stärker machen.

Fazit: Das neue Saisonthema wird garantiert Einfluss auf viele bestehende Builds haben und diese verändern. Das könnte das Meta ordentlich durcheinanderbringen. Außerdem erwartet man, dass durch die neuen Optionen zum Zusammenstellen nun auch weitere Builds nach oben schießen, die bisher nicht in den oberen Rängen mitspielen konnten.

Habt ihr schon eine Gear-Kombination im Auge, die ihr in Season 20 unbedingt testen wollt?