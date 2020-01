Was wissen wir zum Ende von Season 19 in Diablo 3?

Das Ende von Season 19 in Diablo 3 steht bald an. Danach freuen sich Spieler auf Season 20 mit einem neuen Saisonthema. Wir zeigen euch, was wir bisher wissen.

Was sagt Blizzard zum Ende von S19? Bisher gibt es da noch keine offizielle Ansage für ein konkretes Datum. Wie Community Managerin Nevalistis den Spielern mitteilte, will Blizzard so ein Datum zum Ende einer Season nicht mehr so früh verraten, wie das in Vergangenheit der Fall war.

Das Team will nun erst unmittelbar davor bekanntgeben, wann eine Season endet.

Wir geben keinen voraussichtlichen Zeitpunkt für das Ende von Saisons mehr bekannt. Allerdings sollten Saisons ungefähr drei Monate lang dauern (je nach Entwicklungsbedarf mal etwas länger, mal etwas kürzer) und wir werden euch auch in Zukunft mindestens zwei Wochen vor Ende einer Saison Bescheid geben. Quelle: Diablo-3-Webseite

Wann endet Season 19 in Diablo 3? Wenn wir uns die Dauer der vergangenen Seasons von Diablo 3 ansehen, dann lässt sich daraus ungefähr ableiten, wann Season 19 aufs Ende zugeht. Wie das Team aber selbst sagt, gibt es dafür keinen festen Termin. Durch größere technische Eingriffe kann sich das Datum nach vorne oder hinten verschieben.

Season 19 startete am 22. November und soll etwa 3 Monate andauern. Die letzten Seasons endeten alle an einem Sonntag. Rechnen wir dabei grob mit 2 Wochen Toleranz ergeben sich folgende mögliche Daten für das Ende von S19:

9. Februar 2020

16. Februar 2020

23. Februar 2020

1. März 2020

8. März 2020

Wie lange liefen die letzten Seasons? Dem 3-Monate-Plan bleibt Blizzard für gewöhnlich treu. Auch, wenn es manchmal Ausnahmen gibt.

Season 18 startete am 23. August und endete am 10. November

Season 17 startete am 17. Mai und endete am 18. August

Season 16 startete am 18. Januar und sollte eigentlich am 17. März enden. Doch sie endete erst am 12. Mai S16 wurde um 2 Monate verlängert



Patrick meint: Bisher gab es viel positives Feedback für Season 19. Das Saisonthema begeistert einige Spieler und mich selbst. Deshalb geht meine Tendenz eher zu einem Ende von Season 19 zwischen Mitte Februar und Anfang März. Als Blizzard Season 16 um zwei Monate verlängerte, gab man als Grund an, dass das Saisonthema so gut bei der Community ankommt und man mehr Zeit für die nächste Season benötige. Bezogen darauf wäre es also logisch, wenn Season 19 mindestens so lange wie geplant läuft, weil Spieler auch mit diesem Saisonbuff glücklich sind.

Diablo 3: Gruppe schafft schwierigstes Rift in wenigen Minuten, dank Season Buff

Was gibt es jetzt in Diablo 3 zu erledigen? Gerade gibt es viel Auswahl bei interessanten Builds, die es nach oben in die Tier-List von Season 19 geschafft haben. Wer schon immer darauf gewartet hat, den WW-Barbaren auszupacken, der kann das jetzt in Season 19 genüsslich tun.

Außerdem habt ihr den Januar noch Zeit, das Schlächter-Pet und das Kronkalb im „Finsternis in Tristram“-Event zu besorgen.