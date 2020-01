Zum „Finsternis in Tristram“-Event 2020 in Diablo 3 gibt es für kurze Zeit zwei Pets. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Kronkalb und den Schlächter als Gefährten bekommt.

Was ist neu? Jedes Jahr im Januar wird läuft das Geburtstags-Event von Diablo, bei dem exklusive Inhalte auf euch warten. Im Vordergrund steht dabei das Dungeon Finsternis in Tristram, das an Diablo I erinnert.

Mit einem Pixelfilter und anderen Retro-Features könnt ihr im Dungeon auf 16 Leveln gegen die alten Bosse der Serie antreten. Dabei hilft euch der Season Buff von S19.

In Verbindung mit Finsternis in Tristram stehen auch die beiden Pets, die ihr seit Patch 2.4.3 eurer Sammlung hinzufügen könnt. Wie ihr das Kronkalb-Pet und das Schlächter-Pet in Diablo III bekommt, erklären wir euch hier.

Kronkalb in Diablo 3 farmen – Guide für 2020

Damit ihr das Kronkalb in eure Gefährten-Sammlung bei Diablo III aufnehmen könnt, müssen zunächst Aufgaben erledigt werden. Folgt diesem Guide und schon in wenigen Minuten gehört das Kronkalb zu eurer Sammlung.

Holt zunächst den verrotteten Pilz: Über die Karte gelangt ihr zum Finsternis in Tristram-Event. Dort kämpft ihr euch bis auf Ebene 9 durch. Haltet die Augen nach einem verrotteten Pilz offen. Der erscheint auf der Map, lässt sich anklicken und schließlich aufsammeln.

Anschließend geht ihr zu Adrias Hexenkessel. Den findet ihr auf dem Weg vom Tristram-Portal zum Anniversary Dungeon. Biegt da rechts ab. Klickt den Kessel an, um ein Hexen-Elixier zu erhalten.

Der verrottete Pilz

Adrias Kessel

Erhaltet den Plan für Wirts Bein: Nachdem ihr das Elixier gelootet habt, geht ihr in die Nähe des Tristram Portals und könnt dort die Leichen looten.

Farnhams Leiche droppt die Schulden eines Trunkenbolds,

Odgens Leiche droppt Gardas Brief,

Pepins Leiche droppt das Rezept des Heilers

und Griswolds Leiche droppt den Plan für Wirts Bein.

Möglicherweise müsst ihr die Leichen in genau dieser Reihenfolge anklicken, um den Loot zu bekommen.

So geht es jetzt weiter: Jetzt habt ihr die wichtigsten Materialien. Geht nun in die Stadt, um den Streitkolben zu bauen und anschließend wieder auseinanderzunehmen.

Im Diablo III-Tristram (nicht das Event-Tristram) geht ihr dann zu eurem Schmied und aktiviert dort den Plan für Wirts Bein.

Stellt nun den Streitkolben Wirts Bein her.

Zerlegt Wirts Bein wieder beim Schmied, um dadurch die Karte des Sternenhimmels zu bekommen.

zu bekommen. Geht nun wieder durchs Event-Portal und lauft zu Adrias Hütte.

Dort seht ihr drei tote Kühe.

Die Karte des Sternenhimmels sagt euch, in welcher Reihe ihr die Kühe anklicken müsst.

Die linke Kuh hat die Zahl 1, die mittlere Kuh die Zahl 2 und die rechte Kuh die Zahl 3.

Auf der Karte steht die Reihenfolge 2,1,3 also klickt ihr die mittlere Kuh als Erstes an, dann die linke Kuh und schließlich die rechte Kuh.

Anschließend betretet ihr das „Verlassenes Bauernhaus“-Portal, das sich direkt neben euch befindet.

In der Mitte des Hofes findet ihr Wirts Schatz. Öffnet diesen.

Ein Rechtsklick auf das angezeigte Kronkalb fügt dieses eurer Sammlung hinzu.

Schlächter-Pet in Diablo 3 farmen – 2020

Um das Schlächter-Pet bei Diablo 3 zu bekommen, müsst ihr wieder den Anniversary-Dungeon spielen. Den Mini-Schlächter bekommt ihr im Vergleich zum Kronkalb relativ einfach und ohne viele Zwischenschritte.

Den Schlächter-Gefährten gibt es als Belohnung für den Erfolg „Ein unheimlicher roter Schein trübt euren Blick“.

Um diesen Erfolg zu bekommen, müsst ihr einen frischen Level 1 Charakter im Solospiel erstellen. Und habt keine Angst – das Leveln von frischen Charakteren in Diablo 3 macht gerade richtig Spaß

Mit diesem müsst ihr das Anniversary-Dungeon durchspielen und Diablo töten.

Dafür bekommt ihr dann den gewünschten Erfolg inklusive Schlächter-Pet.

Im Video seht ihr nochmal, wie Ihr diese beide Pets im Spiel bekommt und wie sie dort aussehen.

Eine ganz andere Art, Diablo zu beschwören, bietet der aktuelle Season Buff von Season 19. Die Bestie, die ihr dabei beschwört, hat es aber richtig in sich.