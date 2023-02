Diablo 3: Erstarrter Schrei farmen – So erhaltet ihr die Ressource

Ihr wollt Erstarrter Schrei in Diablo 3 farmen? Wir zeigen euch hier im Guide, wie das ganz einfach geht.

Was ist das für ein Item? Erstarrter Schrei wurde mit Season 26 in Diablo 3 eingeführt. Das Konzept kam so gut an, dass das Saisonthema für immer im Spiel bleibt. Jetzt, in Season 28, ist das Item wichtig, um am Altar der Riten die Stufe 14 freizuschalten.

Wir zeigen euch hier im Guide, wo ihr das Item looten könnt.

Erstarrter Schrei Drop – Wo gibt es das?

Hier farmt ihr: Der Erstarrte Schrei kann von Riftbossen aus Großen Nephalemportalen fallen gelassen werden. Es gibt keine andere Quelle und keine weiteren Fundorte für die Schreie. Nur die Greater Rifts. Keine Kopfgelder, keine normalen Rifts.

Um die Teile zu erhalten, gibt es keine großen Voraussetzungen. Ihr müsst einzig Level 70 erreicht haben und den Boss in Großen Nephalemportalen umlegen.

Wie hoch ist die Drop-Chance? Die ist relativ niedrig. Zwar gibt es keine offiziellen Zahlen, aber man geht von etwa 5 % aus. Es empfiehlt sich generell, Greater Rifts zu spielen, die ihr schnell abschließen könnt. Die GR-Stufe hat nach aktuellen Erkenntnissen keinen Einfluss auf die Drop-Rate der Erstarrten Schreie.

Wozu ist das gut? Wie euch der Tooltip des Items bereits erklärt, kann man den Erstarrten Schrei nutzen, um ihn in Kanais Würfel zu transmutieren. Dann öffnet sich ein Portal, in das ihr als Gruppe oder auch Solo gehen könnt. Dort erwartet euch dann das Event “Hallender Alptraum”, das Wellen von Monstern spawnt. Je nachdem, welche Stufe ihr da erreicht, erhaltet ihr entsprechenden Loot.

In Season 28 ist Erstarrter Schrei aber noch anders zu gebrauchen. Durch das neue Saisonthema, dem Altar der Riten, könnt ihr euch bestimmte Mächte und Trank-Mächte freischalten. Alle Stufen haben andere Anforderungen, um die Siegel zu aktivieren.

Auf Stufe 14 sollt ihr einen Erstarrten Schrei einsetzen, um das Siegel freizuschalten. Bewahrt euch also unbedingt eines dieser Items auf, wenn ihr im Altar voranschreiten wollt.

Hier auf MeinMMO werden wir euch noch weitere Guides für Season 28 zeigen, um schnell im Spiel voranzukommen.