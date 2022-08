Diablo 3 Bounty Rewards: Welche Belohnungen bringen die Kopfgelder?

In Diablo 3 könnt ihr Kopfgelder erledigen und euch dafür Große Horadrische Truhen verdienen. Die Inhalte unterscheiden sich pro Akt und je nach Schwierigkeit. Wir zeigen euch, welche Belohnungen die Kopfgelder bringen.

Was sind Kopfgelder? Öffnet ihr im Abenteuermodus von Diablo 3 die Map (auf dem PC mit der Taste „M“), dann seht ihr unten rechts in der Ecke in jedem Akt eine Übersicht mit 5 Kopfgeldern. Die sind immer ähnlich: „Töte Mob XY und dazu 50 andere Gegner“, „Läutere die Verfluchte Truhe an diesem Ort“, „Töte alle Gegner auf Ebene 2 dieser Höhle“ und so weiter.

Für das Abschließen der einzelnen Kopfgelder erwarten euch etwas Geld und EP. Schließt ihr 5 Kopfgelder eines Aktes ab, erwartet euch eine Große Horadrische Truhe. Wir zeigen euch, was drinsteckt und wie sich die Truhen von Akt zu Akt unterscheiden.

Kopfgeld-Belohnungen Akt 1 bis 5 – Was steckt drin?

Das ist der Loot: In jeder Großen Horadrischen Truhe findet ihr Crafting-Materialien, ein paar Items, Gold und Rezepte (bis ihr alle möglichen davon habt). Dazu kommt die Chance auf Legendäre Gegenstände, die ihr nur aus diesen Truhen bekommt. Die Chance auf diese Items steigt bei höherer Schwierigkeit. Welche Legendären Gegenstände droppen, hängt davon ab, aus welchem Akt ihr die Truhe bekommen habt.

Beute aus 5 geöffneten Horadrischen Truhen Hier findet ihr die Kopfgelder Die begehrten Materialien der einzelnen Akte

Akt I

Das steckt im Kopfgeld-Beutel:

1.640.000 Gold

90 Wiederverwertbare Teile (weiß)

94 Arkanstaub (blau)

34 Trüber Kristall (gelb)

135 Blutsplitter

22 Rune aus Khanduras

6 Atem des Todes

Max. 2 Items, die mindestens selten (Gelb) sind

2 Legendäre Gegenstände

Max. 4 Edelsteine

Welche Legendären Gegenstände können drin sein? Aus dem Kopfgeld von Akt I lohnt sich vor allem der Ring des königlichen Prunks. Er gehört zu vielen Builds, da er die benötigte Anzahl von Set-Teilen um 1 reduziert. Die anderen vier Gegenstände werden selten bis gar nicht in Builds genutzt.

Akt II

Das steckt im Kopfgeld-Beutel:

1.640.000 Gold

90 Wiederverwertbare Teile (weiß)

94 Arkanstaub (blau)

34 Trüber Kristall (gelb)

135 Blutsplitter

22 Nachtschatten aus Caldeum

6 Atem des Todes

Max. 2 Items, die mindestens selten (Gelb) sind

2 Legendäre Gegenstände

Max. 4 Edelsteine

Welche Legendären Gegenstände können drin sein? Die Handschuhe und Schuhe werden in manchen Builds gespielt und können sich dabei lohnen.

Akt III

Das steckt im Kopfgeld-Beutel:

1.640.000 Gold

90 Wiederverwertbare Teile (weiß)

94 Arkanstaub (blau)

34 Trüber Kristall (gelb)

135 Blutsplitter

22 Wandteppich aus Arreat

6 Atem des Todes

Max. 2 Items, die mindestens selten (Gelb) sind

2 Legendäre Gegenstände

Max. 4 Edelsteine

Welche Legendären Gegenstände können drin sein?

Akt IV

Das steckt im Kopfgeld-Beutel:

1.640.000 Gold

90 Wiederverwertbare Teile (weiß)

94 Arkanstaub (blau)

34 Trüber Kristall (gelb)

135 Blutsplitter

22 Verderbtes Engelsfleisch

6 Atem des Todes

Max. 2 Items, die mindestens selten (Gelb) sind

2 Legendäre Gegenstände

Max. 4 Edelsteine

Welche Legendären Gegenstände können drin sein? Akt IV hat keine „eigenen“ Legendären Gegenstände, die aus der Großen Horadrischen Truhe droppen können. Stattdessen gibt es die Möglichkeit, zwei Legendäre Gegenstände aller anderen Akte zu erhalten.

Akt V

Das steckt im Kopfgeld-Beutel:

1.640.000 Gold

90 Wiederverwertbare Teile (weiß)

94 Arkanstaub (blau)

34 Trüber Kristall (gelb)

135 Blutsplitter

22 Heiliges Wasser aus Westmark

6 Atem des Todes

Max. 2 Items, die mindestens selten (Gelb) sind

2 Legendäre Gegenstände

Max. 4 Edelsteine

Welche Legendären Gegenstände können drin sein?

Wozu macht man die Kopfgelder?

Dazu sind sie gut: Am Anfang einer neuen Season lösen Spieler die Kopfgelder, um sich dadurch zum Beispiel Rezepte für den Schmied freizuschalten. Außerdem werden die Kopfgelder zum Lösen der Saisonreise benötigt.

Auch im weiteren Verlauf des Spiels werden die speziellen Akt-Materialien benötigt. Wenn ihr mit Kanais Würfel legendäre Eigenschaften entziehen oder Legendäre Gegenstände umschmieden wollt, dann benötigt ihr das Material.

Es gibt sogar Communitys wie „Bountys and Rifts“, in denen ihr Gruppen zum gemeinsamen Kopfgeldfarmen bilden könnt. So teilen sich Spieler auf die verschiedenen Akte auf und tragen alle dazu bei, die 5 Großen Horadrischen Truhen aus einem Spiel schnell zu holen. Dabei sind Speedbuilds gewünscht.