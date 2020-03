Kanais Würfel wird in Season 20 von Diablo 3 nochmal richtig interessant. Wir zeigen euch hier, wie ihr den Würfel in den Ruinen von Sescheron in Akt 3 schnell findet und ihn verwendet.

Was ist das? Kanais Würfel ist eine Mechanik in Diablo 3, die es euch ermöglicht, Affixe von Waffen, Ausrüstung oder Schmuck zu nutzen, ohne die entsprechende Waffe, Ausrüstung oder das Schmuckstück zu tragen. Dafür befördert ihr das gewünschte Teil in den Würfel, entzieht ihm seine Magie und könnt die dann auf Knopfdruck aktivieren.

Der Würfel kam bereits mit Patch 2.3.0 ins Spiel und ist einem verstorbenen Mitarbeiter gewidmet.

Kanais Würfel ist für alle Builds ein wichtiger Bestandteil, um eure Charaktere noch viel stärker zu machen. Darauf zu verzichten ist keine Option. Darum solltet ihr den Würfel zunächst finden und dann verwenden. Wir zeigen euch, wie das geht. Es gibt außerdem 9 weitere Rezepte, die den Würfel für verschiedenste Situationen interessant machen.

Warum ist der Würfel jetzt interessant? Das Seasonthema von S20 nimmt dem Würfel einige Beschränkungen und erlaubt dadurch eine kreativere Verwendung. Wie diese beliebte Mechanik funktioniert und warum sie nicht für immer bleibt, seht ihr hier.

Kanais Würfel finden – Fundort in Akt 3

Hier sollt ihr suchen: Startet ein Spiel im Abenteuer-Modus und teleportiert euch dann in Akt III zu den Ruinen von Sescheron. Auf der Karte findet ihr den Ort im Nordosten.

Dort angekommen lauft ihr die zufällig generierte Map ab, um den blau leuchtenden Eingang zum „Sanktum der Ältesten“ zu finden.

Im Sanktum der Ältesten haltet ihr Ausschau nach einem kleinen Raum am Rand des Levels. Er ist viereckig aufgebaut und hat in der Mitte ein kleines Podest, zu dem ein paar Treppenstufen hinaufführen. Auf dem Podest findet ihr Kanais Würfel.

Seid ihr zum ersten Mal da, spricht euch Zoltun Kull an und erzählt ein paar Worte zum Würfel. Danach wird der Würfel freigegeben und „klickbar“ für euch. Sammelt ihn nun ein.

Im eingebundenen YouTube-Video seht ihr, wo ihr den Würfel findet.

Wo ist Kanais Würfel nach dem Einsammeln? Den findet ihr immer wieder in der Stadt. In den verschiedenen Lagern findet ihr den Würfel genauso wie Kadala, den Schmied oder die Mystikerin.

Kanais Würfel verwenden

Was kann der Würfel? Wir stellen euch hier alle Rezepte des Würfels vor.

Tal Rashas Archiv: Entzieht einem legendären Gegenstand eine spezielle Eigenschaft Der legendäre Gegenstand wird dabei zerstört

Entzieht einem legendären Gegenstand eine spezielle Eigenschaft Kulls Gesetz: Schmiedet einen legendären Gegenstand um Nach dem Umschmieden erhaltet ihr den gleichen Gegenstand erneut mit zufällig neu ausgerollten Stats – Das Teil kann sogar uralt werden

Schmiedet einen legendären Gegenstand um Cains Hoffnung: Wertet einen seltenen (gelb) Gegenstand auf Eure Chance, aus gelben Gegenständen starke, legendäre zu erschaffen

Wertet einen seltenen (gelb) Gegenstand auf Nilfurs Fertigkeit: Wandelt einen Setgegenstand in einen anderen Setgegenstand um Diese können NICHT uralt oder archaisch werden

Wandelt einen Setgegenstand in einen anderen Setgegenstand um Cathans Werk: Entfernt die Stufenanforderung eines Gegenstandes

Hier seht ihr, welche Zutaten die ersten Rezepte aus Kanais Würfel benötigen

Radaments Finsternis: Wandelt Edelsteine in Edelsteine einer anderen Farbe um

Wandelt Edelsteine in Edelsteine einer anderen Farbe um Freuden des Iben Fahd: Wandelt wiederverwertbare Teile um

Wandelt wiederverwertbare Teile um Kummer des Iben Fahd: Wandelt Arkanstaub um

Wandelt Arkanstaub um Zorn des Iben Fahd: Wandelt Trübe Kristalle um

Wandelt Trübe Kristalle um Caldesanns Verzweiflung: Verbessert einen uralten Gegenstand

Hier seht ihr, welche Zutaten die weiteren Rezepte aus Kanais Würfel benötigen

Was sollte man nutzen? Eine der wichtigsten Funktionen ist das Entziehen von legendären Eigenschaften. Nachdem ihr sie entzogen habt, klickt ihr im Würfel auf die entsprechende Stelle (Waffe, Rüstung, Schmuck) und wählt dort den entzogenen Bonus aus. So habt ihr diesen aktiv, ohne den Ausrüstungsgegenstand anlegen zu müssen.

So ergänzt ihr eure Builds und werdet damit noch viel stärker. Am Ende dieses Artikels haben wir eine aktuelle Tier-List verlinkt. Dort seht ihr, welche Items sich bei euren Builds in Kanais Würfel anbieten.

Kanais Würfel öffnet Portale mit Flechtring und Rinderbardike

Was ist das Besondere? Ihr habt die Möglichkeit, mit einem Flechtring oder der Rinderbardike besondere Portale im Würfel zu öffnen.

Flechtring: Legt diesen Ring in das Zutatenfenster von Kanais Würfel und klickt auf „Transmutieren“, um ein Portal in das „Reich der Schätze“ zu öffnen Das lohnt sich, wenn ihr Beute von Goblins (Edelsteine, Blutsplitter etc.) sucht und die Chance auf seltene Items nutzen wollt

Rinderbardike: Legt diese Waffe in das Zutatenfenster von Kanais würfel und klickt auf „Transmutieren“, um das Kuhlevel zu starten Das lohnt sich vor allem für Materialien, Gold, Massakerboni und Erfahrungspunkte



Bedenkt: Nutzt ihr diese Gegenstände, um Portale zu öffnen, werden sie beim Transmutieren zerstört. Das lohnt sich aber besonders, wenn ihr als Gruppe unterwegs seid und die Portale in hohen Qualstufen erledigt.

Schmeißt weder Flechtring noch Rinderbardike weg. Nutzt ihr sie, um Portale zu öffnen, sind sie viel wertvoller. In beiden Portalen findet ihr mehrere legendäre Items, aus denen ihr dann letztlich mehr Crafting-Material gewinnen könnt, als wenn ihr die Items direkt auseinandernehmen würdet.